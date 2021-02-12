Türkiye Diyanet Vakfından 225 uluslararası öğrenciye yarıyıl kampı

Türkiye Diyanet Vakfının Ankara, Bursa, Konya, Kayseri ve İstanbul illerinde eğitim gören uluslararası burslu öğrencileri Çanakkale'de düzenlenecek yarıyıl kampında bir araya gelecek.

Korona virüs nedeniyle tedbirlerin en üst seviyede olacağı kamp 14 - 26 Şubat tarihleri arasında Çanakkale Gençlik ve Spor Bakanlığı Eceabat Gençlik Konuk Evinde gerçekleşecek.

Türkiye Diyanet Vakfı sağladığı bursla 102 ülkeden gelen Uluslararası Lisans programı öğrencilerinin katılacağı yarıyıl kampına 65'İ kız, 165'i erkek olmak üzere toplam 225 öğrenci katılacak.

Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak, akademik ortamlarını desteklemek amacıyla yapılacak kamp çerçevesinde alanında uzman eğitimciler tarafından eğitimler, çeşitli konferans, söyleşi ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca öğrencilere Çanakkale ruhunu yaşatmak için de ziyaretler ve Çanakkale'ye özgü etkinliklerde yapılacak.

“Yarıyıl kampı öğrencilere bir soluk olacak”

Kampı ve Vakfın eğitim faaliyetlerini değerlendiren Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, eğitim kaplarının öğrenciler ve kendileri için büyük önem taşıdığını ancak korona virüs nedeniyle tedbirli davranmak zorunda olduklarını ifade etti. Kampları online ya da katılımı minimum seviyede tutarak yüz yüze yaptıklarını belirten İhsan Açık, zorlu şartlarda dahi imkanlar dahilinde eğitimden uzak kalmamaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Eğitim ve kültür hizmetlerinin Türkiye Diyanet Vakfının öncelikli faaliyetleri arasında bulunduğunu söyleyen Açık, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle 31 bin öğrenciye eğitim imkânı sağladıklarını dile getirdi.

“Kamp da gerçekleştireceğimiz kültürel ve sosyal faaliyetler özellikle içinde bulunduğumuz stresli ortamda öğrencilerime bir nebzede olsa soluk olacak” diyen Açık, “Çanakkale'de yapacağımız gezi programlarıyla da Çanakkale'nin ruhunu dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimize yaşatacağız” dedi.