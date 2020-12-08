Türkiye Diyanet Vakfından 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

Bu yıl 6.'sı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi iş birliği ile online olarak gerçekleştirilecek sempozyum, 16-17 Aralık tarihlerinde, “İslam Dünyasında Kur'an-ı Kerim ve Kıraat Kültürü” başlığında icra edilecek. Program TDV AKADEMİ YouTube platformundan canlı olarak takip edilebilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, “Önceliğimiz Eğitimdir” sloganıyla hareket eden TDV'nin hayri ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra Türkiye'de ve İslam dünyasında ilmi araştırmalara ve İslami ilimler alanında insan kaynağı yetişmesine destek olmak, Müslüman toplumların güncel meselelerinin tartışıldığı platformlar oluşturmak üzere faaliyetler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek olan Uluslararası Öğrenci Sempozyumunun bu faaliyetlerden birisi olduğunu ifade eden Açık, şunları kaydetti:

“Lisansüstü seviyesindeki öğrencilerimizin mezun olmadan önce ilmî bir faaliyet tecrübesi kazanmalarına imkân sunmayı, doğru ve sistemli bir bakış açısı kazanmalarına, düşüncelerini açık, akıcı ve etkili bir şekilde aktarmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca bu program sayesinde öğrenciler, organizasyon becerilerini arttırabilecek, İslam Medeniyetinin zengin birikimi hakkında bilgi sahibi olacak ve bu zengin birikimi yorumlayabilecek yeni nesillerin yetişmesine katkı sağlayabilecekler. Öğrencilerimizin akademik etkinlikler bağlamında bilgi ve birikimlerini ölçebilecekleri ve takdim edebilecekleri etkili bir platform olacağına inanıyorum.”

Sempozyuma katılan uluslararası öğrencilerin geldikleri ülkelerin ilmi tecrübelerini aktaracakları “İslam Dünyasında Kur'an-ı Kerim ve Kıraat Kültürü” başlığı altında sunumlar gerçekleştireceğini ifade eden Açık, Kur'an-ı Kerim konusundaki anlayış zenginliklerinin ortaya konulacağını vurguladı.

İslam dünyasındaki kültürel ve coğrafi farklılıklara bağlı olarak farklı tefsirler ve farklı ilmi çalışmaların yapıldığına işaret eden Açık, “Bütün bu farklı çalışmaların Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılması ve hayata aktarılmasında bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu çerçevede İslam dünyasındaki Kur'an-ı Kerim anlayışları, farklı meal çalışmaları, tefsir örnekleri, Kur'an-ı Kerim eğitim metotları, kıraat çeşitlilikleri ve Kur'an-ı Kerim öğreten müesseseler ve kurumlar hakkında hazırlanan sunumlar izlenerek Kur'an kültürü zenginliğinin paylaşılması gerçekleşmiş olacaktır” şeklinde konuştu.