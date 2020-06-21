Türkiye Diyanet Vakfından Bingöl'deki depremden etkilenen ailelere yardım

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, depremden etkilenen ailelere gıda yardımında bulundu.

Yaşanan depremin ardından bölgede ihtiyaç tespiti ve yardım çalışmalarına devam eden Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, depremden etkilenen ailelere ulaşmaya devam ediyor.

Depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri depremden hasar görmüş noktalarda ihtiyaç tespiti için incelemelerde bulundu ve depremin merkez üssü Karlıova ilçe merkezi ve kırsal noktalarda depremden etkilenen ailelere yardım ulaştırdı.

Karlıova İlçe Müftülüğü ve TDV Karlıova Şube ekiplerince sürdürülen yardım çalışmaları kapsamında Kaynarpınar, Kızılçubuk, Ortaköy ve korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Geçitli köyü başta olmak üzere depremden etkilenen 330 aileye gıda yardımında bulunuldu. Ayrıca ekipler hayırseverlerin bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanlarını keserek 147 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.