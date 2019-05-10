Türkiye Diyanet Vakfından Cibuti'deki Yemenli mültecilere Ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2019 yılı Ramazan yardım çalışmaları kapsamında doğu Afrika ülkesi Cibuti'de, ihtiyaç sahibi Cibutililere ve Yemenli mültecilerin yaşadığı kamplara Ramazan gıda paketi ulaştırdı.

Ramazan ayı ile birlikte yurt içinde 81 il, yurt dışında ise 98 ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, başkent Cibuti'de ve mültecilerin yoğunluklu olarak bulunduğu Obok şehrinde Yemenli mültecilerin yaşadığı kamplarda 800 aileye gıda yardımında bulunarak iftar sofraları kurdu. Başkent Cibuti'de yapılan gıda paketi dağıtımında Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Levent Şahinkaya da TDV ekiplerine eşlik etti. Türkiye Diyanet Vakfının yıl boyunca Cibuti'de gerçekleştirdiği faaliyetlerden büyük mutluluk duyduğunu belirten Şahinkaya, bu tür faaliyetlerin Cibuti ve Türkiye halkları arasındaki yakın bağları daha da güçlendirdiğini ve Cibuti halkının Türkiye'ye duyduğu muhabbeti kat be kat artırdığını söyledi.

TDV Hayri Hizmetler Müdürlüğü Sorumlusu Mustafa Erdem de Yemen'de başlayan iç savaşla birlikte Türkiye Diyanet Vakfının Yemen içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğünü, Cibuti ve farklı ülkelerde yaşayan Yemenli mültecilerin de yanlarında olduklarını belirtti. Erdem, Yemenli mültecilerin çoğunlukla bulunduğu Obok mülteci kampına deniz yoluyla 1 buçuk saatlik bir yolculuktan sonra ulaşabildiklerini, kamptaki Yemenli mültecilere 400 gıda paketi dağıtımı yaptıklarını, aynı zamanda bin kişilik iftar düzenlediklerini söyledi. Türkiye Diyanet Vakfı Ramazan ayı boyunca Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra 98 ülkede gerçekleştireceği Ramazan yardımları kapsamında 102 bin 100 aileye gıda paketi, 196 bin 675 kişiye iftar verecek, Bangladeş, Çad, Filistin, Nijer, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olmak üzere 8 ülke 19 bölgede 11 bin çocuğa da bayramlık kıyafet yardımı yapacak.

Türkiye'de ise TDV il ve ilçe şubeleri tarafından kurulacak iftar sofralarında 1 milyondan fazla insan yararlanacak. Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl Ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında toplam 22,3 milyon TL değerinde yardım yapmış olacak.