Türkiye Diyanet Vakfı'ndan online yarıyıl kampı

Dünyanın dört bir yanından gelerek, Türkiye Diyanet Vakfı burslarıyla İlahiyat ve İslami İlimler lisans bölümlerinde eğitim gören bin 350 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen online yarıyıl kampı tamamlandı. Kampta öğrencilere dönem boyunca fakültede gördükleri derslere ilave olarak Tefsir, Hadis, İslam Tarihi, Fıkıh, Mezhep İmamları, Çağdaş İslami Akımlar, Modern Siyasal Düşünce ve Modern Dünyada Müslümanlar konuları başta olmak üzere uzman eğitimciler tarafından eğitimler, çeşitli konferanslar ve söyleşiler yapıldı. İkinci dönem eğitim ve öğretimin başlamasıyla birlikte öğrencilere Tefsir, Fıkıh ve Hadis Usulü gibi alanlarda online olarak takviye eğitim verilmeye de devam edilecek.

"Zorunlu olmamasına rağmen gençlerimiz bu konuda büyük bir özveri ve hassasiyet gösterdi"

Online gerçekleşen yarıyıl kampına dair konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, ülkemizde ve dünyada birçok alanı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle eğitim şekillerinde de değişikliklerin yaşandığını ifade etti.

İmkanlar dahilinde Türkiye Diyanet Vakfı olarak yarıyıl kamplarını online gerçekleştirmeye gayret ettiklerini belirten Açık, “Yarıyıl kamplarını yüz yüze gerçekleştirmemiz durumunda birçok öğrencimiz tedbirler nedeniyle kamplara katılamayacaktı. Bu nedenle Covid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimizi sanal olarak da olsa bir araya getirerek eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak programlar hazırladık. Zorunlu olmamasına rağmen gençlerimiz bu konuda büyük bir özveri ve hassasiyet gösterdi” ifadelerini kullandı.