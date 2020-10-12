Türkiye Diyanet Vakfından Suriyeli savaş mağdurlarına “İyilik Konutu”

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından “İyilik Konutları” projesi kapsamında hayırseverlerin desteği ile Suriye İdlib'de yapımı tamamlanan 600 konut düzenlenen törenle ailelere teslim edildi.

Törende konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, iç savaş nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalan ve çadırlarda çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru ailelere yönelik başlatılan İyilik Konutu projesinin ilk etabını tamamladıklarını söyledi.

Toplamda yaklaşık 5 bin konutun tamamlanarak savaş mağduru ailelere teslim edileceğini ifade eden Açık, şunları kaydetti:

“Bugün burada 600 konutun anahtarlarını ailelerimize verdik. İnşallah bundan sonra daha konforlu bir ortamda hayatlarını sürdürecekler. Çadırlarda yaşam gerçekten hem yazın hem de kışın çok zor. Bunun bilincinde olarak İyilik Konutları projesini hayata geçirdik. Her konuda projemizde olduğu gibi bu projemize de hayırseverlerimiz, vatandaşlarımız çok büyük teveccüh gösterdi. Sağ olsunlar vefakar milletimizin desteği ile kısa bir süre içerisinde 600 konutu tamamlamış olduk. Bölge faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşlarının da çalışmalarıyla birlikte inşallah önümüzdeki süreçte çadır kentlerde yaşamak zorunda kalan aile kalmayacak.”

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan İyilik Konutlarının 28 metrekare büyüklüğünde betonarmeden yapıldığını ve çatısının da yine betondan inşa edildiğini dile getiren Açık, “Evlerimiz 2 oda, banyo, tuvalet ve mutfaktan oluşuyor. Demir kapısı, su tesisatı ve kanalizasyon gibi alt ve üst yapıları tamamen bitmiş durumda. Oturan ailelerimiz inşallah sorun yaşamadan rahat bir ortamda hayatlarını sürdürebilecek” diye konuştu.

Açık, bir iyilik konutu bedelinin 6 bin TL olduğunu belirterek yardım etmek isteyen vatandaşların SURİYE yazıp 5601'e SMS göndererek 10 TL, ya da bagis.tdv.org kurumsal online bağış sayfasından, şubelerimizden, il ve ilçe müftülüklerinden, bankalardan, TDV bağış mobil uygulamalarından ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden bağışta bulunabileceklerini söyledi.

Törene Mersin İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Şaban Kondi, İstanbul Ataşehir Müftüsü Şakir Pinal, Çankırı Müftü Yardımcısı Osman Demir, İstanbul Ataşehir Din Görevlisi Vekil Durul, Ankara Yenimahalle Din Görevlisi Kadir Horoz, bağışçılar ve diğer davetliler katıldı.

Açık ve beraberindeki heyet törenin ardından yetimlerin barındığı İman-Zemzem Kampları ve Ammar Bin Yasir Okulu'nu ziyaret etti.