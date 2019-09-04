Türkiye Diyanet Vakfından “Uluslararası Çizgilerle Yemen” sergisi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Yemen'de yaşanan insanlık dramının uluslararası toplumda duyurulması ve farkındalık oluşturulması amacıyla karikatür sergisi düzenleyecek.

Uluslararası kamuoyunun dikkatini Yemen'de yaşanan büyük trajediye çekmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle Türkiye Diyanet Vakfı ve Union of World Cartoonists (UWC-Dünya Çizerler Birliği) iş birliğinde düzenlenen sergiye 62 ülkeden 105 karikatürist destek verdi. Çizerlerin Yemen'deki iç savaşı konu alan karikatürleri “Uluslararası Çizgilerle Yemen” başlığı ile açılacak sergide yer alacak.

“Uluslararası Çizgilerle Yemen” sergisi 6 Eylül Cuma günü saat 16.00'da İstanbul Büyük Çamlıca Camii Sanat Galerisi'nde ziyarete açılacak. 6 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek olan serginin ilk gösteriminin ardından ülkemizin çeşitli kentlerinde ve 100 farklı ülkede ziyarete açılması planlanıyor.