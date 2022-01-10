Türkiye Diyanet Vakfının yeni genel müdürü İzani Turan oldu

1957 Yılında Erzurum'un Tortum ilçesi, Kaleboynu Köyü'nde dünyaya gelen Turan, ilkokulu bitirdikten sonra, İstanbul Bayrampaşa, Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda hafızlığını ikmal edip, özel hocalardan Arapça, hadis ve tefsir dersleri aldı. 1976 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesi orta kısmını tamamlayan Turan, 1980 yılında Tekirdağ İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. 1980 yılında Tekirdağ Marmara Ereğli Cedit Ali Paşa Camii İmam-Hatipliği, 1985-1987 yıllarında Beykoz Çubuklu Şenevler Camii İmam-Hatipliği görevlerini yürüten Turan, 1987 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.

Turan, 1988 yılında Merzifon Vaizliği ve vatani görevini yerine getirdikten sonra 1990-1996 yılları arasında İsviçre'nin Solothurn şehrinde yurtdışı görevini yaptı. 1996-2001 Giresun Alucra İlçe Müftülüğü, 03.09.2001 tarihinde Sakarya Hendek İlçe Müftülüğü, 18.08.2008 Tarihinde de İstanbul Ümraniye İlçe Müftülüğü yapan Turan, 27.12.2010 Ağrı İl Müftülüğü, 24.03.2014 Bolu İl Müftülüğü ve 09.01.2017 tarihinde de Bursa İl Müftülüğü görevini yerine getirdi.

Bursa İl Müftülüğü görevinden emekliye ayrılan İzani Turan, TDV Mütevelli Heyeti 14.12.2021 tarih ve 1668/13 sayılı kararı ile Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüne atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Turan, Vakıf Genel Merkezinde yapılan dualarla görevine başladı.