Türkiye Diyanet Vakıf-Sen başkanları Kızılcahamam'da biraraya geldi

Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Başkanlar Kurulu eğitim ve istişare toplantısı için Kızılcahamam'da biraraya geldi.

Türkiye Diyanet Vakıf -Sen Başkanlar Kurulu eğitim ve istişare toplantısının açılışı Kızılcahamam Başak Otelde yapıldı. Türkiye Diyanet Vakıf -Sen Başkanlar Kurulu eğitim ve istişare toplantısına Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Kızılcahamam İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay ve Türkiye Diyanet Vakıf-Sen il başkanları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Türkiye Diyanet Vakıf-Sen‘e hizmet etmiş ve ebediyete intikal etmiş üyeler ve geçmişleri için Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu.

Programda açılış konuşmasını yapan Kızılcahamam İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Türkiye Diyanet Vakıf-Sen'in başkanlarına "Kızılcahamam'a hoş geldiniz" diyerek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türkiye Diyanet Vakıf-Sen'in her üyesinin değerli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Ülkemizin geleceği için insanlarımızın birlik beraberlik içerisinde huzurlu ve mutlu bir hayat sürmeleri için bir birine güvenmesi inanması ve birbiriyle kucaklaşması için bu sendikal hareketi biz yapmakla şeref duyuyoruz. Unutulmaması gereken bir şey vardır ki o da bu ülke bizimdir, başka gidecek gerimiz yoktur, şanlı ecdadımızdan bizlere emanettir. Bu vatan şehit kanlarıyla sulanmış ve her türlü işgale her türlü hainliğe karşı dimdik büyük Türk milletinin birliği beraberliği yarınları da ebet müddet devam edecektir. İşte bizim sendikal anlayışımızın altında yatan gerçek de budur. Biz çalışanlarımızın haklarını hukuklarını geleceklerini daha müreffeh bir hayat sürmeleri hususunda çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bunun içinde hep şunu söylüyoruz, çalışanlarımızın görevde yükselmesi ve değerlendirilmesinde adaletli bir sistemin oluşması tecrübenin liyakatın ve birikimin öne çıkarılması gereklidir diyoruz."