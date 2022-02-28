İhlas Haber Ajansı

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Türkiye ekonomisi, son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi

Türkiye ekonomisi, 2021’de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi.

Türkiye ekonomisi, 2021'de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi.


Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya paylaşımında, “İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2'si net ihracat katkısıyla gerçekleşti" dedi.

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