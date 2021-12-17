Türkiye ekonomisine 198 milyon lira katkı sağlayacak Aksıfat Barajı'nda sona doğru

Milli ekonomiye 198 milyon TL katkı sağlayacak olan Aksıfat Barajı'nın önyüz beton imalatları tamamlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Mersin iline yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Mersin ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta.

DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Bu kapsamda Aksıfat Barajı inşaatında gelinen son nokta hakkında yazılı açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Tamamlanması ile 8 bin 215 kişiye istihdam sağlayacak olan Aksıfat Barajı'nda sona gelinmiş olup projenin önemli aşamalarından birisi olan önyüz beton imalatları tamamlanmıştır. Dolusavak, su alma yapısı ve parapet duvarı imalatlarında ise çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.

Milli ekonomiye 198 milyon TL katkı

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 198 Milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Genel Müdür Yıldız, “Sulama, içme suyu ve enerji üretimi maksadıyla inşa edilen Aksıfat Barajı'nın tamamlanmasıyla 82 bin 149 dekar arazi sulanacak, Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine yıllık 8,33 hm3 içme suyu sağlanacaktır” diye konuştu.