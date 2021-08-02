Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: “Aşı olmayana ekmek verilmeyecek türü bir uygulama söz konusu değildir”

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlerin kesinlikle görüşlerini yansıtmadığını belirterek, “Şu an için ‘Aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek' türü bir uygulama söz konusu değildir” ifadesini kullandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ulusal basında aşı olmayanlara ekmek verilmeyeceği haberlerinin yer alması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Balcı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında yer alan ve kesinlikle Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüşlerini yansıtmayan haberlerin kamuoyunda tartışılıyor olmasının fırıncılar camiasını son derece üzdüğünü aktardı.

Balcı, “Aşı olmayanları fırınlarımıza sokmayacağız, ekmek vermeyeceğiz” türü haberlere sebep olacak açıklamaları yapanların sorumsuz olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

“Bizler, salgın sürecinde, vatandaşlarımızın ‘ekmeksiz kalmamaları için' gecesini gündüzüne katan 7/24 hizmet üreten fırıncı esnafı olarak, dün olduğu gibi bugün ve bundan sonraki zamanlarda da ‘Sağlık Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve ilgili paydaşlarımızla' koordineli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz.”

Kamuoyuna yapacakları açıklamaların tamamen ilgili bakanlıklar ile yapacağı görüşmelerin bir neticesi olacağını ifade eden Balcı, “Şu an için ‘Aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek' türü bir uygulama söz konusu değildir. Kamuoyumuzun bu hassas süreçte ‘ilgili kurumların yapacağı açıklamalar dışındaki beyanatlara' prim vermemesini hassasiyetle rica ediyorum” dedi.