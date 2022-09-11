Türkiye geneli dilencilere yönelik uygulama: 658 şahsa idari işlem

Yurt genelinde, kamuya açık alanlarda (cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe, vb.) düzeni bozabilecek şahıslara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca “Mal ve halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama yapıldı.

Ülke genelinde gerçekleşen uygulamalar eş zamanlı olarak, 11 bin 897 kara ve 2'si hava aracı olmak üzere toplamda 11 bin 899 ekip, 133 dedektör köpek ve 39 bin 174 personelin katılımı ile gerçekleşti. Bu çerçevede, 631 aranan şahıs yakalanırken 17 şahıs gözaltına alındı. 52 kişiye fuhuştan, 297 kişiye dilencilikten, 34 kişiye mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmekten, 275 şahsa diğer kabahatlerden (çevreyi rahatsız etme, emre aykırı davranış vb.) olmak üzere 658 şahsa idari işlem yapılırken 14'ü dilendirmekten olmak üzere toplamda 137 şahsa adli işlem yapıldı.

Uygulamada, 114 bin 183 araç kontrol edildi, 2 bin 900 araca idari para cezası uygulandı, 613 araç trafikten men edilirken 14 aranan araç yakalandı.

Uygulama çerçevesinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 9 adet kesici/delici alet, 1 adet tabanca şarjörü, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 7 bin 215 paket kaçak sigara, 3 adet gümrük kaçağı telefon, 38 litre kaçak içki ve 2 bin 127 adet kaçak emtia ele geçirildi.