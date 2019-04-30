Türkiye genelinde pide fiyatları belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın federasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Ankara'da 300 gr ramazan pidesinin fiyatı 2.5 TL, İstanbul'da ise 350 gr pide fiyatının 3.00 TL olacağını duyurdu.

Geçen seneye göre yüzde 12 ile yüzde 16 arasında bir fiyat artışının söz konusu olduğunu belirten Halil İbrahim Balcı, “Pide diğer ürünler gibi değil. Yani ramazan ayı geldiğinde fiyat değişikliği ramazana özel bir durum değil. 2018 yılında bir ay üretilen ramazan pidesi bu bir yıllık zaman zarfında artan maliyetlerle ona yansıması söz konusu oluyor. Dolayısıyla ülke genelinde yüzde 12 ila yüzde 16 seviyesinde makul bir fiyat artışı söz konusu. Örnek verecek olursak Ankara ilinde 2018 yılında 275 gr ramazan pidesi 2 TL'den satılırken bu sene gramı arttırılarak 300 gr pide 2,5 TL'den satılacak. Yani Ankara'da geçen seneye göre yüzde 14 bir fiyat artışı söz konusu. İstanbul ilinde 275 gr pide 2 TL'den satılırken bu ramazanda 350 gr pide 3 TL'den satılacak. İstanbul ilinde ise yüzde 16'lık bir fiyat artışı söz konusu. İzmir ilinde geçen sene 250 gr pide 2 TL'den satılırken bu sene 300 gr pide 2,5 TL'den satılacak. Bursa ilinde 275 gr pide 2 TL'ye satılırken bu sene 300 gr pide 2,5 TL'den satılacak. Kocaeli ilinde geçen sene 350 gr pide 2,5 TL'den satılırken bu sene 300 gr pide 2,5 TL'den satılacak. Orada da yüzde 16'lık bir fiyat artışı söz konusu. Örnek vermek gerekirse geçen sene Sakarya'da 450 gramı 3 TL'den satılan pide bu sene 370 gramı 3 TL'den satılacak. Sakarya ilimizde ise yüzde 12'lik bir artış söz konusu” diye konuştu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ayrıca yumurtalı ve bol susamlı pide fiyatlarının da farklılıklar göstereceğini, fakat kesinlikle ülke genelinde yumurtalı ve bol susamlı pidenin kilogram fiyatının 10 lira üzerinde olmayacağını söyledi.

“Ticaret Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın çalışmaları olmasa bu fiyatları açıklamak mümkün olmazdı”

Halk Ekmeğin pide fiyatlarının açıklandığı ve 1 liradan satılacağı hatırlatılması üzerine Balcı, “Belediyeler kar amacı gütmeden satış yapabilmekte ama bu esnafımız için mümkün olmamaktadır. Bu rakamları belirlerken her zaman olduğu gibi makul bir seviyede olması için fırıncı esnafımız, yöneticilerimiz ve başkanlarımız gerekli özveriyi göstermişlerdir. Bugüne kadar bizim ham maddemiz olan un ve diğer girdilerimiz artışlar neticesinde gümrük ve ticaret bakanlığımızın gıda tarım ve orman bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar olmasa belki de bu fiyatları açıklamak mümkün olmazdı. Bu oranlar daha farklı olurdu. Ekmekte bakacak olursak 3 yılda ekmek fiyatlarında yüzde 25 gibi bir artış söz konusu. 3 yıl gibi bir zamanda yüzde 25 artış göstermesi enflasyonu baz aldığımızda çok makul. Ticaret bakanlığımızın ciddi yaptırımları söz konusu oldu. Aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bu seviyelerde tutmak mümkün oldu. 2016 yılının ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatı 5 lira iken bugün 2019'un Nisan ayında ekmeğin kilogram fiyatı 6 lira 25 kuruş. Arada ki fiyat artışına baktığınızda yüzde 25 ile sınırlı kalmış oluyor. Eğer bu çalışmalar olmamış olsaydı yüzde 25 sınırında tutmak mümkün olmayacaktı” dedi.

“Ekmek fiyatlarında değişiklik söz konusu değil”

Ankara'da geçen hafta değişen ekmek fiyatının diğer vilayetlerde yaklaşık 4-5 aydır uygulandığını dile getiren Halil İbrahim Balcı, “Ankara'da yeni uygulamaya başlamış olduk. Dolayısıyla Ankara'da ki fiyat değişikliği yeni bir fiyat değişikliği değil. Ankara ilinde 2016'nın Ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatı 5 lira olarak belirlenmiş 250 gr ekmek 1 liradan satılırken bugün 200 gr ekmek 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı. Bu fiyatlar diğer vilayetlerimizde 4-5 aydır uygulanan fiyatlar. Dolayısıyla yeni bir fiyat artışı olduğunu söylemek pek doğru olmaz. Geç uygulanan fiyat diye yorumlayabiliriz bunu. Fakat gündemimizde şu anda ülke genelinde İstanbul'da dahil olmak üzere ekmek fiyatlarında değişiklik söz konusu olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı sözlerine şöyle devam etti;

“Ramazan ayı yaklaştığında pidesi fiyatlarında ki değişiklik gündeme geldiğinde ‘ramazan fırsatçılığı' denilerek açıklamalar yapılıyor. Ramazan pidesi sürekli sattığımız bir ürün değil. Dolayısıyla bir önce ki sene sattığımız fiyatla bir sonra ki sene ramazan ayı geldiğinde aynı fiyattan satmamız mümkün değil. Makul olan fiyat değişikliğini de kesinlikle fırsatçılık olarak değerlendirmemek gerekir. Takdir edersiniz ki 2018'in ramazan ayında satmış olduğumuz ramazan pidesinin bir sene sonra 2019 yılında aynı fiyata satmamız mümkün olmayacağı için fiyat değişikliği zorunlu olarak yapılıyor. Ama sürekli olarak sattığımız ürünlerde ramazan ayı geldiğinde keyfi bir fiyat değişikliğine gidiliyorsa bunu fırsatçılık olarak adlandırmak mümkün. Fakat bu pide için kesinlikle geçerli değil.”