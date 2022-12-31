‘Türkiye Güven Huzur' Uygulaması çerçevesinde aranması bulunan 871 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 30 Aralık'ta eş zamanlı olarak başlatılan ‘Türkiye Güven Huzur' uygulamasının verilerine paylaştı. Denetimler çerçevesinde aranması bulunan 871 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ile yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Toplam 50 bin 62 personel ile 8 bin 467 noktada gerçekleştirilen uygulamayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak 30 Aralık'ta ‘Türkiye Güven Huzur' adı altında;

10.00-12.00 saatleri arasında her ilin kendine has özellikleri de dikkate alınarak terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park- bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, 15.00-17.00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelinde içinde bulunduğu ekipler tarafından vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları çevreleri ile açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar, istasyon, iskele, liman, otogar, terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, 19.00-21.00 saatleri arasında metruk binalar, toplu taşıma yapılan gar, istasyon, iskele, liman, otogar, terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri girişleri ve çevrelerinde, 50 bin 62 personel ve 195 dedektör köpeği ile 8 bin 467 noktada uygulama yapılmıştır.”

Çeşitli suçlardan aranan 871 şahıs yakalandı

Yapılan uygulamalar sonucunda farklı suçlardan aranan 800'ü aşkın kişinin yakalandığı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

“5 bin 449 metruk bina ve 8 bin 67 park-bahçe kontrol edilmiş, 14 bin 93 umuma açık yer denetlenmiş, 92 umuma açık yere işlem yapılmış, 871 aranan şahıs yakalanmış, 2'ü çocuk olmak üzere toplam 13 kayıp şahıs bulunmuş, 234 şahsa adli-idari işlem yapılmış, 183 şahıs gözaltına alınmış, 161 bin 429 araç kontrol edilmiş, 5 bin 395 araca işlem yapılmış, 709 araç trafikten men edilmiş, 77 aranan araç tespit edilmiş,

Uygulamada; 21 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet kurusıkı tabanca, 137 adet mermi, 14 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça 7 adet kesici, delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde satışı, 2 bin 942 paket kaçak sigara, 59 bin 120 adet makaron, 3 bin 510 gr kaçak tütün ile 9 bin 70 litre kaçak, sahte içki elde edilmiştir.”