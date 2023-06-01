Türkiye güzeli Sarıbaş milletvekilliği kaydını yaptırdı

Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. AK Parti Aydın Milletvekili ve 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram kayıtlarını yaptırdı.

AK Parti milletvekilleri Sarıbaş ve Bayram, Meclise gelerek kayıtlarını yaptırdı. Kayıt sonrası açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "3'üncü dönem milletvekilliğim. Ülkemiz ve milletimiz için bu seçimler hayırlı uğurlu olsun. Bugün çok daha önemli olan adli hakim ve savcılarımızın mülakatları açıklandı. Ben, bu işin mağduru olarak geçmişte 84 puan aldım. HSK Kanunu'nun 8'inci maddesinde, ‘Alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu bulunmaması' ibaresinden elenmiştim. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın riyasetinde 5'inci Yargı paketinde bütün partilerimizin de katılımıyla bu maddeyi Meclisimizde değiştirdik. Artık engelli kardeşlerimize de hakimlik ve savcılık yolu açılmıştı. İlk sınav yapıldı ve sınavda şu anda yanımda olan engelli kardeşlerimiz mülakatı kazandılar. Türk siyaseti ve insanlık onuru açsısından çok önemli bir gelişmedir. İnşallah bundan sonra ‘Türkiye Yüzyılı'nda engelli valimizi de, büyükelçimizi de, Engelliler Bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak. 6 Şubat depreminde nice kardeşlerimiz engelli kadı, onların da yaralarını saracağız" dedi. Bayram, ayrıca hayatını anlattığı ‘Buğday Tanesi' adlı kitabı ile aynı adı taşıyan filminin 15 Haziran'dan itibaren Netflix'te yayımlanacağını söyledi.

2006 Türkiye güzeli olan AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ise, “ Dönem Aydın Milletvekili olarak Meclis çatısı altında memleketimizi, ülkemizi temsil etme fırsatımız oldu. Onurluyuz, gururluyuz. En önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse biz de bize düşen görev neyse canla başla çalışacağız. Heyecan olmazsa olmazlarımızdan. Heyecanımız dorukta” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin de kayıt yaptırmaya gelen bir diğer isim oldu. Bakan Bilgin, kaydının ardından açıklama yapmadan Meclisten ayrıldı.