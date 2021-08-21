Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden İHA'ya ödül

Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, İhlas Haber Ajansı'ndan Ahmet Faruk Sarıkoç, ‘Drone Serbest Kategori'de ‘İstanbul'da Pandemi Yunusları' başlıklı görüntüsü ile ödüle layık görüldü.

25. Zoom Uluslararası haber görüntüleri yarışması sonuçları Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla duyuruldu. Dernek Başkanı Aytekin Polatel, düzenlenen yarışmanın ulusal ve uluslararası medya kuruluşları tarafından takip ediliyor olması dolayısıyla gurur duyduklarını belirtti.

Pandemi dolayısıyla iki yıldır yarışmanın yapılamadığına dikkat çeken Polatel, “Dünyanın en sıcak bölgelerinde görev yapan medya çalışanları olduğumuzdan dolayı çektiğimiz haber görüntüleri ülkelerin savaş ve barış kararı vermelerine neden olduğunun da bilincindeyiz. Bu kapsamada yarışmaya katılan haber kameramanları ve muhabirlerine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Pandemi'den dolayı iki yıldır yapamadığımız yarışmamıza bu yıl 5 ülkeden 95 eser katıldı. Bu eserler 1 Mart 2021 tarihinde Şeker İş Sendikası Konferans salonunda jüri tarafından puanlama usulü ile değerlendirilerek dereceye girenler belirledi. Dernek yönetim kurulu olarak her yıl 5 kategoride yaptığımız yarışmamıza ilk defa 3 kategori daha eklemesine karar vermiştir. Bu kategoriler, drone haber ve drone serbest haber kategorisi ile dizi haber kategorisi şeklinde ekleme yapılmıştır” diye konuştu.