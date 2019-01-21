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Türkiye Halter Şampiyonası'nda Pursaklar bronz madalya kazandı

Denizli’de düzenlenen ve 49 ilden 400 sporcunun katıldığı ’Okullar Arası Türkiye Halter Şampiyonası’nda Pursaklar Belediyesi sporcusu Muhammet Hudelfa Bilim 3.

Denizli'de düzenlenen ve 49 ilden 400 sporcunun katıldığı 'Okullar Arası Türkiye Halter Şampiyonası'nda Pursaklar Belediyesi sporcusu Muhammet Hudelfa Bilim 3. olarak bronz madalya kazandı.


17-19 Ocak tarihleri arasında Denizli'de gerçekleşen Okullar Arası Türkiye Halter Şampiyonası'nda Pursaklar Belediyesini Pursaklar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Hudelfa Bilim başarıyla temsil etti. 49 ilden 400 sporcunun katıldığı müsabakada erkekler 89 kilo sıkletinde yarışan Muhammet Hudelfa Bilim, 3. oldu ve bronz madalya kazandı.


Pursaklar Belediyesini ve ilçeyi başarıyla temsil ettiği için mutlu olduğunu belirten Muhammet, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e spora ve sporculara verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Daha fazla çalışarak Pursaklar'ı ve Türkiye'yi uluslararası alanlarda da başarıyla temsil etmek istediğini ifade eden Muhammet Hudelfa Bilim, “Halteri ve spor seviyorum” dedi.


Spora ve sporcuya verdiği destekle gönüllerde taht kuran Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, genç sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek, "Sizlerin başarıları bizleri mutlu ediyor. Hem ilçemizi hem de başkent Ankaramızı başarıyla temsil ediyorsunuz. Bizler belediye olarak her zaman yanınızdayız. Rabbim yolunuzu açık, başarılarınızı daim etsin” diyerek destek mesajı paylaştı.

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