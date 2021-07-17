Türkiye Halter Şampiyonu Çankaya Belediyesi

Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası'na Çankaya Belediyesi damgasını vurdu. 19 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Çankaya Belediyesi takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü her dalda başarılara imza atmaya devam ediyor. Çankaya sporcuları, 13-15 Temmuz 2021 tarihlerinde Konya'da kadınlar ve erkeklerde düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Kadınlarda 11 altın, 1 gümüş madalya kazanan Çankaya sporcuları, erkeklerde ise 8 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alarak takım halinde Türkiye Halter Şampiyonu oldu.

Bu başarıyla birlikte Çankaya Belediyesi Kadın Halter takımı arka arkaya 14. kez, erkek takımı ise 14 yılda 12. kez büyük bir rekora imza atmayı başardılar.

Kulüp sporcularını tebrik eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bize üst üste gurur yaşatan sporcularımızı kutluyor, hepsinin tek tek alnından öpüyorum. Sporcularımız hepimize engelleri aştıklarını bir kez daha gösterdi” diye konuştu.