Türkiye hayvancılık alanındaki tecrübesini Özbekistan'la paylaşıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Özbekistan'ın Semerkand vilayetinde 83 veterinere “Suni Tohumlama ve Soykütüğü Mevzuatı Eğiticilerin Eğitimi” verildi.

TİKA ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Özbekistan'da yürütülen “Suni Tohumlama ve Soykütüğü Mevzuatı Eğiticilerin Eğitimi” programı kapsamında T.C. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından görevlendirilen uzmanlar, Özbekistan'ın Semerkand vilayetinde 83 veterinere eğitim verdi.

Özbekistan'ın önemli hayvan yetiştiriciliği merkezlerinden biri olan Semerkand vilayetinde düzenlenen eğitime, Buhara, Kaşkaderya, Nevai, Surhanderya ve Semerkand Vilayetlerine bağlı her ilçeden birer veteriner katıldı. Özbek katılımcılara suni tohumla ve soykütüğü mevzuatı ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Semerkand Veteriner Enstitüsünde 6 gün süren eğitim seminerinin ardından sertifika töreni düzenlendi.

Düzenlenen sertifika törenine, Özbekistan Devlet Veterinerlik ve Hayvancılık Geliştirme Komitesi Başkanı 1. Yardımcısı Abror Akborov, Semerkand Veteriner Enstitüsü Rektörü Hudaynazar Yusupov, TİKA Taşkent Programı Koordinatörü Cemalettin Tüney katıldı. Eğitim seminerine katılan Özbek veterinerlere katılım sertifikaları verildi.

Törende konuşan Akborov, Türkiye ile birçok alanda işbirliği içinde olduklarını ifade ederek, suni tohumlama konusunda yapılan bu eğitimin en kısa sürede sahada yapılan suni tohumlama uygulamalarında etkisinin görüleceğine yürekten inanıyorum dedi. Hayvancılık alanındaki söz konusu eğitim desteğinden dolayı Türk tarafına teşekkür etti.

Törende konuşan Rektör Yusupov ise; “Türkiye bilgi ve birikimini bizlerle ve meslektaşlarımızla paylaştığı için şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum. Söz konusu işbirliğimizin daha ileri gitmesi için bu tür çalışmaların daha da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

TİKA Özbekistan Koordinatörü Tüney ise; “TİKA olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in gösterdiği kalkınma hedeflerine ulaşmak üzere yeni ortak projeler geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

TİKA ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Özbekistan'da yürütülen “Suni Tohumlama ve Soykütüğü Mevzuatı Eğiticilerin Eğitimi” programı kapsamında ilk eğitim Kasım 2019' da Kaşkaderya Vilayetinde gerçekleştirilmişti.