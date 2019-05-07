Türkiye, helal gıda tecrübesini Kırgızistan ile paylaşıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı Helal Endüstri Düzenleyici ve Değerlendirme Daire Başkanlığı işbirliğinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Standardizasyon Yönetim Konseyi Sekreterliği uzmanları tarafından Kırgızistan'da helal gıda uzmanları yetiştirmek için sağlıklı ve helal gıda konusunda Bişkek'te ve Oş şehrinde eğitimler düzenlendi.

Kırgızistan Ekonomi Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen eğitim programlarında, Türkiye'nin helal gıda sertifikasyonu deneyimlerinin paylaşılması yanı sıra ‘Helal gıda standartları temel eğitimi' ve ‘Helal ürünler için SMIIC standartlarının uygulanması' konulu eğitimler verildi.

Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin helal gıda sektörüne gösterdiği duyarlıktan dolayı kendilerine teşekkür eden Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı Teknik Denetim Bölüm Başkanı Bakıtbek Şabdıyev ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, helal gıda sektöründe faaliyet gösteren sertifikasyon kurumunun Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı'nın bünyesinde olmasının büyük bir avantaj olduğunu ifade etti. Muslu, Kırgızistan'ın, bu alanda hızla mesafe aldığını ve bölgesinde sertifikasyon konusunda öncülük edeceğine inandığını vurgulayarak, "Kırgızistan'a bu alanda elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. Eğitim seminerlerimiz bugün ve yarın Bişkek şehrinde ve önümüzdeki günlerde Oş şehrinde yapılacak" dedi.

Kırgızistan, İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü'ne 2015 yılında üye olmuştu. Ekonomik Bakanlığı bünyesinde kurulan Helal Endüstri Düzenleyici ve Değerlendirme Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek denetim uzmanlarına ihtiyaç duyuyor. TİKA tarafından verilen eğitimler önümüzdeki dönemde de devam edecek olup verilecek eğitimlerle Kırgızistan'ın ihtiyacı olan denetim uzmanlarının yetiştirilmesi planlanıyor.

Eğitimin Bişkek'teki kapanış törenine Bişkek Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Müsteşar Yekta Kamil Noyan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hüseyin Öğüt, K.C. Ekonomi Bakanlığı Teknik Denetim Bölüm Başkanı Bakıtbek Şabdanov, SMIIC ve TSE uzmanları ile kursiyerler katıldı.

Bişkek ve Oş'ta düzenlenen eğitim programlarına Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi, ilgili devlet organları, ilahiyatçılar, et ürünleri sektöründe çalışanlar, iş çevreleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Eğitimler sonunda katılımcılara katılım sertifikaları verildi.