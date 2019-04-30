Türkiye, helal gıda tecrübesini Mozambik'le paylaşıyor

Mozambikli Müslümanların gündelik hayatta yaşadıkları sıkıntılardan yola çıkılarak düzenlenen eğitim programı kapsamında, kursiyerlere meslek edindirme amacıyla kasaplık, pratik kasaplık eğitimi ve gerçekleştirilen kesimlerin helal kesim standartlarına uygun hale getirilmesi için teorik ve uygulamalı helal kesim eğitimleri verildi.

Eğitim programının açılışına ve eğitim sonu sertifika törenine katılan Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, konuşmasında Mozambikli Müslümanlar için önemli bir ihtiyaç olan kasaplık eğitiminin TİKA tarafından organize edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitim alan kursiyerlerin öğrendiklerini meslektaşlarıyla paylaşmaları neticesinde bu eğitimlerin önemli bir boşluğu dolduracağına inandığını belirtti.

Kasaplık eğitimi kapsamında iş sağlığı güvenliği, hijyen kuralları ve bu mesleğin İslami ve helal boyutunun teorik olarak anlatıldığı iki günlük eğitimin ardından kursiyerler Maputo'nun en büyük kesim hanesinde öğrendikleri bilgileri pratik olarak gözlemleme ve uygulama imkanı buldu.

Eğitim programı kapsamında kesilen hayvanların Maputo genelindeki hastaneler, yetimhaneler ve eğitim kurumlarına dağıtıldı. Helal kesim ve kasaplık eğitimi ile başlayan sürecin Helal Gıda Standartları, Sertifikalandırma ve Akreditasyon alanında Türkiye'deki iyi uygulamaların Mozambikli paydaşlar ile paylaşılarak devam etmesi planlanıyor.