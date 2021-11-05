Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nda Yasin Bölükbaşı güven tazeledi

Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olan mevcut başkan Yasin Bölükbaşı, kullanılan oyların tamamını alarak güven tazeledi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, Ankara'daki Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Seçimli genel kurula 56 delege katıldı. Yasin Bölükbaşı, tek aday olarak girdiği seçimde tüm oyları alarak yeniden başkan seçildi.

Genel kurulda konuşan Bölükbaşı, "Türkiye, herkes için spor kültürünü daha fazla tanımaya başladı. Özellikle son 5 yıl içerisinde antrenör sayımızda ciddi bir artış oldu. 2016 yılı itibariyle 3 bin olan antrenör sayımız bugün 11 bini bulmuş durumda. Bağlı olan, yeterlilik verdiğimiz spor salonları sayısı 20'li rakamlardan şu anda 1000'in üstüne çıkmış durumda” diyerek yapılan çalışmalardan bahsetti.

Bölükbaşı, genel kurul sonrası programa katılanlara teşekkürlerini iletti.

Yasin Bölükbaşı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Adem Ali Yılmaz, Burhanettin Sevencan, Gökhan Kazdal, Hüseyin Gümüş, Mustafa Kırlangıç, Sinan Kartal, Ertan Göv, Esat Cantekin, Funda Kocabıyık, Hacı Dursun Bozo, İsmail Hakkı Tuhan, Huzeyfe Yılmaz, Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Elif Arslan.