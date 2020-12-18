Türkiye, Hong Kong Denizcilik İdaresi ile STCW Protokolü imzaladı

Türkiye'nin STCW Protokolü imzaladığı ülke sayısı 34'e yükselirken, anlaşma ile Türk gemi adamları Hong Kong bayraklı gemilerde çalışabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 10 Aralık tarihinde Hong Kong Denizcilik İdaresi ile STCW (Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları) Protokolü imzalandığını bildirdi. İmzalanan anlaşma ile Türkiye'nin STCW Protokolü imzaladığı ülke sayısının 34'e yükseldiği belirtilirken, anlaşma sayesinde Türk gemi adamlarının Hong Kong bayraklı gemilerde çalışabilmelerinin önünün açılarak önemli bir istihdam kaynağının oluşturulduğu vurgulandı. Açıklamada, “Ülkemiz denizci işgücünde dünyanın önde gelen ülkelerinden olup, yüksek kalitede eğitim alan denizcilerimiz mesleki anlamda en çok talep gören gemi insanlarıdır. Artan eğitim kapasitemiz ile dünyada gelişen gemi filolarındaki istihdam azami seviyede pay almak Bakanlığımızın en önemli hedeflerindendir” denildi.

Bakanlık, ülkelerin sahip olduğu gemi tonajlarına göre yapılan sıralamada Hong Kong'un 2 bin 500 adet gemi ile dünyanın en büyük 5'nci bayrak taşıyıcısı konumunda bulunduğunu bildirirken, imzalanan anlaşmanın bu açıdan da önemli olduğunun altı çizildi.