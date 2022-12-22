Türkiye ile Azerbaycan arasında inşaat alanında mutabakat zaptı imzalandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Riskten uzak yapılaşmayı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov tarafından Ankara'da

“İnşaatta Normatif ve Birim Fiyatlandırma Sisteminin İyileştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı. İmza töreninde konuşan Bakan Kurum, ülke kaynaklarını doğru kullanarak sektöre getirdikleri yeniliklerle afetlere karşı dirençli, uzun ömürlü, riskten uzak yapılaşmayı sağlamanın önemli hedefleri arasında olduğunu vurgulayarak, “İklim değişikliğinin etkileriyle birlikte dünyamız yaşadığımız afetlerin sayısını, sıklığını, şiddetini daha da fazla hissetmektedir. Afetlere karşı daha dirençli bir şehir, ülke anlayışıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapı güvenliğinin sağlanması, kullanılan betonun denetiminde büyük önem arz etmekte. İmzalayacağımız protokolle inşaatta normatif ve birim fiyatlandırma sisteminin iyileştirilmesi zaptı, Türkiye ile Azerbaycan arasında yapı malzeme sektörü ile müteahhitlik sektörüne hizmet verecek ve yeni iş birlik alanlarını hedeflemektedir” diye konuştu.

"Azerbaycan ve Türkiye mühim adımlar attı"

Bakan Haydarov ise, kardeşliğin, birliğin en güzel örneğini sözde değil emelde gösteren Azerbaycan ve Türkiye'nin mühim adımlar attığını belirtti.