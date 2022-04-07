Türkiye ile Gürcistan ombudsmanlık kurumları iş birliği yaptı

Gürcistan Ombudsmanı Nino Lomjaria ve beraberindeki heyet, Türkiye'ye yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç'u ziyaret etti. Ziyarette, Kamu Başdenetçisi Malkoç ile Gürcistan Ombudsmanı Lomjaria, iki kurum arasındaki iş birliği protokolüne imza attı. İmzalanan protokolde Türkiye'ye gelen Gürcistan vatandaşlarının Türkiye'de yaşadığı sorunlar, aynı şekilde Gürcistan'a gitmiş olan Türk vatandaşların orada yaşadığı sorunlar için her iki ülkenin ombudsman kurumlarının çözüm sağlaması amaçlandı. İmza töreni sırasında bir de konuşma gerçekleştiren Kamu Başdenetçisi Malkoç, Türkiye'nin mülteciler konusunda tecrübeli olduğunu, bunun dünyaya örnek bir tecrübe olduğunu belirtti.

“Sınır kapılarında yapılan işlemleri yerinde gördük”

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Suriyeli göçmenlerle ilgili çalışmalarındaki tecrübelerinden faydalanarak Polonya, Macaristan, Slovakya, Romanya ombudsmanlarına mektup yazdıklarını, Macaristan Ombudsmanının daveti üzerine Macaristan'a iki günlük bir ziyarette bulunduklarını söyleyen Malkoç, orada gördüklerini şöyle sıraladı:

“Gittik, sınır kapılarını gezdik. Ukrayna'dan trenle taşıma yapılan istasyonları gördük. Göçmenlerin toplanma merkezlerindeki durumlarını gördük. Türkiye'deki göçmen tecrübesini, bizim yaşadığımız tecrübeyi oradaki ombudsmanlığa aktarmak istedik. Çok faydalı, güzel bir görüşme oldu. Olayın sıcaklığına rağmen Macaristan devleti ve ilgili kurumları çok iyi organize olmuşlar. Ukrayna'dan gelen göçmenleri önce kimlik tespitini pasaportlarıyla birlikte yapıp kayda geçirip ardından sağlık kontrolüne tabi tutularak ondan sonra nereye gidebileceklerini soruyorlar. Başka ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyorlar. Bu çalışmaları gittik yerinde gördük. Sınır kapılarında yapılan işlemleri yerinde gördük. Ukrayna'dan savaştan göçen insanlarla mülakatlar yaptık. Fevkalade güzel bir tecrübe oldu.”

“İnsanlar arasında ayrım yapmak 21'nci yüzyılda en utanılacak şeydir”

Suriye'den göç edenlerle Ukrayna'dan göç edenler arasında büyük bir fark olduğunun altını çizen Kamu Başdenetçisi Malkoç, Avrupa'nın Ukraynalıları bağrına bastığını, ancak bunu Suriye'den veya başka bir ülkeden gelenlere yapmadıklarını hatırlattı. Malkoç, insanlar arasında ayrım yapmanın 21'nci yüzyılda en utanılacak şey olduğunu vurgulayarak, “Bir ombudsman, kamu denetçisi olarak söylüyorum bu insanlık adına yüz kızartıcı bir iştir, utanç verici bir iştir. İnsanlar arasında renklerine göre, gözünün rengine, saçının rengine göre, teninin rengine göre, dinine, diline göre ayrım yapmak 21'nci yüzyılda en utanılacak şeydir. Maalesef AB bunu yaptı. Macaristan seyahatinde de bunu çok açık ve net olarak gördük. Bizim temennimiz savaşlar olmasın, insanlar kendi ülkesinde huzur ve refah içerisinde yaşasın. Savaşlar bir an önce sona ersin çünkü insanlığın onuruna yakışan şey barıştır. İnsan hakları içerisinde yaşamaktır” ifadelerini kullandı.

Malkoç, çevre ülkeler ve Ukrayna Ombudsmanı ile Rusya işgali konusunda haberleştiklerini, olayın Birleşmiş Milletler'e intikal ettiğini açıkladı.

Gürcistan Ombudsmanı Lomjaria ise uzun yıllardır Kamu Denetçiliği Kurumu ile iş birliklerinin olduğunu, imzalanan protokol ile ilişkilerin daha iyi olacağını söyledi. Lomjaria, iş birliğiyle vatandaşların daha iyi koruyacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Malkoç ve Lomjaria, Türkiye ve Gürcistan ombudsmanlık kurumları arasında iş birliği protokolünü imzaladı.