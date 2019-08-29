Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolar olacak

Irak'ta bir dizi ziyarette bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Komşu ve kardeş ülkeyle öteden beri devam eden ticari ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri arttırmak zorundayız. Ticaretimiz yaklaşık 13 milyar dolar civarında seyrediyor. Ama her iki liderin de mutabakatıyla bu rakamı 20 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedefimiz var” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendiren Dönmez, Irak'la elektrik konusunda ticaret yapılacağının da sinyallerini verdi. Irak'ta elektrik üzerine ciddi bir iş potansiyeli gördüğünü söyleyen Dönmez, Türkiye'nin Irak Büyükelçiliği binasını da gezme fırsatı buldu. Dönmez, binanın resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını söyledi.

Bakan Dönmez, Türkiye ile Irak arasında petrol ve petrol malzemelerine ek iki ülke liderlerinin mutabakatı sonucunda kapsamlı bir elektrik alışverişi olacağını söyledi. Dönmez, “Komşu ve kardeş ülkeyle öteden beri devam eden ticari ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri arttırmak zorundayız. Ticaretimiz yaklaşık 13 milyar dolar civarında seyrediyor. Ama her iki liderin de mutabakatıyla bu rakamı 20 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Ben de aynı zamanda Irak-Türkiye Karma Ekonomik Komitesinin eş başkanıyım. Bu kapsamda da sadece enerji başlığını değil, devam eden ticari ve iktisadi ekonomik ilişkileri de değerlendirme fırsatı bulduk. Bildiğiniz gibi Irak'tan petrol ve petrol ürünleri satın alıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda elektrik ticareti de olmuştu. Şimdi elektrik ticaretini daha kapsamlı başlatmak için bir mutabakatımız var. Onun için de mevcut bağlantı kapasitesinin arttırılması gerekiyor. Bizim tarafta gerekli hazırlıkları yaptık. İnşallah Irak'ta kendi tarafındaki elektrik şebekesiyle ilgili eksikliklerini tamamlarsa bu hizmeti rahatlıkla verebilecek hale geleceğiz. Irak sıcak bir memleket, şu anda içinde bulunduğumuz sezonda da bunu yakınen müşahede ettik ve ortamların soğutulması son derece önemli. Bunun için kesintisiz elektrik kaynağına ihtiyaçları var. Bu konuda gerekli desteği vereceğiz. Şebekenin, alt yapının yenilenmesi önemli bir iş kalemi olarak gözüküyor. Yaptığımız temaslarda bu işte Türkiye'de gerek malzeme üreticileri, gerekse işlerin yapımı sürecinde görev alabilecek yükleniciler için kapılarının açık olduğunu ifade ettiler. Biz de Türkiye'de elektrik ekipmanı, alt yapısı, şebeke ve malzemesi üreten ve bu işlerin uygulamasını, montajını yapan firmalara duyurmuş olalım. Ciddi bir iş potansiyeli gözüküyor. Irak'taki ilişkilerimiz artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye yakışır bir büyükelçilik olmuş"

Irak Büyükelçilik binasını da gezen Dönmez, “Son ziyaret noktamız büyükelçiliğimizin yeni binasına oldu. Hakikaten Türkiye'ye yakışır modern, şık, estetik bir bina olmuş. İnşallah burada hayırlı hizmetlere de vesile olur. Bu projede yer alan başta büyükelçimiz ve personelimiz olmak üzere yüklenici firmayı da tebrik ediyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızın yapacağı ilk seyahatte belki burayı resmi olarak açma imkanı da olacak” ifadelerini kullandı.