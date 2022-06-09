Türkiye ile Polonya arasındaki kültürel miras ve arkeoloji konuları Ankara'da konuşuldu

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen “Kültürel Miras ve Arkeoloji; Türkiye-Polonya Arasında Yeni İş Birliği Platformu” konferansıyla iki ülke arasındaki kültürel miras ve arkeoloji konuları ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından “Kültürel Miras ve Arkeoloji; Türkiye-Polonya Arasında Yeni İş Birliği Platformu” konulu konferans düzenlendi. Büyükelçilik binasında gerçekleşen, Türkiye ile Polonya arasında sürdürülen çalışmalara yönelik olarak bilim insanlarının bildiriler sunduğu konferansın açılış konuşmasını Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı gerçekleştirdi. Yazgı, Türkiye'de birçok noktada gerçekleştirilen sualtı kazı ve araştırmalarına Polonyalıların katıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleri ile verilen kazı çalışmalarında Polonyalı bilim insanları ile Türk bilim insanları arasındaki iş birliğinin devam ettiğini belirten Genel Müdür Yazgı, şunları kaydetti:

“Bu bağlamda, başta Konya'daki, Çatalhöyük başta olmak üzere, Samsun Oymaağaç Höyüğü, Muğla Labraunda Antik Kenti, Aydın Aphrodisias Antik Kenti, Manisa Kaymakçı Yerleşimi, İstanbul Bathonea Antik Kenti ile Antalya'da gerçekleştirilen sualtı kazı ve araştırmalarına Polonyalı uzman ve bilim insanları ekip üyesi olarak katılmaktadırlar. Arkeoloji alanındaki uzun vadeli Polonya-Türkiye iş birliğini, aynı zamanda, Türkiye'de Polonyalıların ve Polonya'da Türklerin çalışmaları başta olmak üzere kültürlerimizin karşılıklı olarak daha iyi anlaşılması için itici bir güç olarak görüyoruz.”

Konferansta Genel Müdür Yazgı'nın yanı sıra Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Trzeciak ve Prof. Dr. Arkadiusz Marciniak konuşma gerçekleştirdi.

“Kültürel Miras ve Arkeoloji; Türkiye-Polonya Arasında Yeni İş Birliği Platformu” konferansı, akademisyenlerin çeşitli sunumlarıyla devam etti.