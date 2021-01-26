Türkiye ile Tunus özel timleri birlikte tatbikat yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Tunus Özel Kuvvetleri'nin birlikte tatbikat gerçekleştirdiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dost ve müttefik ülkelere destek vermeye devam ediyor. Türkiye ve Tunus Özel Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, birlikte çalışabilirliği artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikat, iki ülke Özel Kuvvetleri arasında yapılan ilk tatbikat olma özelliğini taşıyor. 17-25 Ocak tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen tatbikata iki ülkeden birer Özel Kuvvet timi katıldı. Tatbikatta sıhhi müdahale, meskûn mahallerde muharebe, helikopterden iniş ve çeşitli atış eğitimleri icra edildi. Ayrıca tatbikatın son evresinde iki ülke askerî yetkililerinin katılımıyla seçkin gözlemci günü düzenlendi. Türkiye ve Tunus Özel Kuvvetleri arasında ilk defa icra edilen tatbikatın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanıyor” ifadelerine yer verildi.