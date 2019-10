Türkiye ile Ürdün arasında “Ticaret ve Ekonomik İşbirliği” anlaşması imzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Geçen sene aramızda mevcut bulunan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Ürdün tarafından feshedilmesine rağmen biz Türkiye olarak karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerimizin korunması ve geliştirilmesine her zaman önem verdik ve vermeye de devam ediyoruz. STA'nın bitmesiyle beraber 800 milyon ile 1 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz negatif yönde etkilenmiştir. Ürdün'e ihracatımız yüzde 20 oranında azalmış, Ürdün'den ithalatımız yüzde 70 oranında azalmış bulunmaktadır” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammuri ile Ticaret Bakanlığında bir araya geldi. İkili görüşmelerinin ardından “Türkiye-Ürdün Ticaret ve Ekonomik İşbirliği” (KEK) anlaşmasını imzaladı. İki ülke bakanlıkları arasında imzalanan KEK anlaşması doğrultusunda geçtiğimiz sene Ürdün tarafından feshedilen ve her iki ülke için de ticari anlamda ilişkileri etkileyen ‘Serbest Ticaret Anlaşması'ndan (STA) doğan negatif havanın giderileceği vurgulandı.

"Ülkelerimiz arasında 40'a yakın anlaşma imzalanmış"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Ürdün'ün arasında geçtiğimiz sene feshedilen STA'nın ticari ilişkileri negatif yönde etkilediğini belirtti. Pekcan, “Tarihi mirasımızın şekillendirdiği Türkiye-Ürdün ilişkileri bölgesel refah ve istikrarın sağlanmasında her zaman çok önemli olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ürdün Kralının son iki yılda 5 kez bir araya gelmesi de bunun en önemli göstergesidir. Ekonomik konuların dışında Türkiye ile Ürdün arasında başta Suriye olmak üzere pek çok konuda bölgesel istişare ve işbirliği konusu mevcuttur. Yakın coğrafyamızda çok önemli ve dost ülke olarak gördüğümüz Ürdün ile ilişkilerimizi bölgenin refahı için karşılıklı olarak sürdürüyoruz. Bugüne kadar ülkelerimiz arasında 40'a yakın anlaşma imzalanmış. Geçen sene aramızda mevcut bulunan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Ürdün tarafından feshedilmesine rağmen biz Türkiye olarak karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerimizin korunması ve geliştirilmesine her zaman önem verdik ve vermeye de devam ediyoruz. STA'nın bitmesiyle beraber STA sürecinde 800 milyon ile 1 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz negatif yönde etkilenmiştir. Ürdün'e ihracatımız yüzde 20 oranında azalmış, Ürdün'den ithalatımız yüzde 70 oranında azalmış bulunmaktadır. Bugün ikili ticaret ilişkilerimizin yeniden ivme kazanması için yeniden bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu anlaşma iki ülke arasında karma ekonomik komisyonunun da kurulmasını ön görmektedir. KEK anlaşması kapsamında başta ekonomi, ticaret ve yatırımlar olmak üzere; 16 ayrı konuda işbirliği imkanı bulacağız. Ancak bu Serbest Ticaret Anlaşması değil ve onun yerini tutacak bir anlaşma da değildir. Bizim nihai amacımız ülkelerimiz arasında orta ve uzun vadede ticaretin karşılıklı olarak serbestleşmesini sağlamaktır. Biz bugün Sayın Bakanla beraber önümüzdeki dönemde pozitif bir gündemle hareket edeceğimizi konuştuk. Bu karşılıklı yaklaşımın iki ülke iş insanları için de dinamizm kazandıracağına inanıyoruz. Türkiye, Ürdün ilişkilerine başta ticaret ve ekonomi olmak üzere her alanda yeni bir iş birliği imkanları, ilişkilerin geliştirmesini yaratacağına inandığım bu anlaşmanın her iki ülke için de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu anlaşma çok önemli bir anlaşma"

Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammuri, KEK anlaşması kapsamında iki ülke arasında yeni bir çerçeve protokolün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik alanda iyi ilişkiler olduğunu söylemek isterim. Bu ilişkilerimiz çok eskilere dayanır ve birçok konuyu içerisine almaktadır. İki ülke arasında koordinasyon vardır. Bu ziyaretimiz tabii ki; daha önce yaptığımız bir dizi görüşmelerin neticesi olarak gerçekleşmektedir. Birçok konuda çaba harcanmıştır. Geçen yıl iki ülke arasında olan Serbest Ticaret Anlaşması iptal edilmiştir. O dönemde göreve gelemem rağmen Sayın Bakanla görüşmeleri bu konu üzerinde yapmıştık. Bu anlaşma şu anda yok fakat yeni ufuklar açmak için neler yapabiliriz diye bir araya gelmiş bulunuyoruz. Geçen yıl sona eren anlaşmayla birlikte; Türkiye'nin Ürdün'e ihracatına çok büyük düşüşler meydana gelmektedir. Türkiye'nin ihracatında daha fazla düşüş kaydedilmiştir. Geçen dönem geçmişte kaldı. Bugün bir yeni bir çerçeve anlaşması imzalayacağız ve iki ülke arasında Karma Ekonomi Komisyonu kurulmuş olacaktır. Yeni anlaşmaların sağlanması için bu komisyon çok önemlidir. Bu anlaşma çok önemli bir anlaşmadır. Bundan sonra bir takvim belirleyeceğiz, iki ülke arasındaki çalışmaların nasıl düzenleyeceği konusunda tarih belirleyeceğiz” şeklinde konuştu.