Türkiye ile Ürdün arasındaki savunma sanayii işbirliği geliştirilecek

Dr. İsmail Demir ve beraberindeki heyet, KADDB (Kral II. Abdullah Tasarım ve Geliştirme Ajansı) Başkanı Tümg. (E) Muhammed Farghal'ın davetlisi olarak Ürdün'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Dulayl Bölgesi'nde yer alan KADDB Endüstri Parkı'nda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Demir ve ve Farghal tarafından iki ülke arasındaki savunma sanayii işbirliğinin geliştirilmesi ve ASELSAN Middle East benzeri ortak girişimlerin sayısının arttırılmasının yolları masaya yatırıldı.

İki ülkenin "kazan-kazan felsefesi"ne uygun olarak potansiyel projeler geliştirmesi konusunda mutabık kalınan ziyarette, ASELSAN Middle East ile beraber KADDB tarafından kurulan diğer şirketler de ziyaret edildi.

Ziyaret, T.C. Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün heyet onuruna düzenlediği resmi akşam yemeği ile tamamlandı.