Türkiye - İran arasındaki ilişkilerin gelişmesi için mutabakat sağlandı

Bakan Turhan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği başkent Tahran'da, İranlı yetkililerle ulaştırma ve taşımacılık alanında yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

"Çok önemli görüşmeler ve anlaşmalar yaptık"

Türkiye ile İran'ın çok önemli iki dost ülke olduğunu ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin çok eskiye dayandığını belirten Turhan, bu ilişkileri daha ileriye götürme adına Türkiye-İran 8'nci Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini ifade etti. Bakan Turhan, İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlanan konularla ilgili şunları söyledi:

"Ulaştırma alanında iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi, karayolu taşımacılığındaki sorunların çözülmesi, demiryolu taşımacılığının iyileştirilmesi konusunda mutabakat sağladık. Sadece Türkiye ve İran arasında değil, iki ülkenin üçüncü ülkelere mal sevkiyatında yaşadığı sorunların ortadan kaldırılmasıyla ilgili çok önemli görüşmeler ve anlaşmalar yaptık."

"Taşımacılık konusunda Türkiye ve İran birbirinin ortağı olacak"

İki ülkede nakliyecilik yapacak firmaların taşımacılık esnasında hem gümrük kapılarında hem de yollarda yaşadığı sorun ve sıkıntıları çözme konusunda önemli mesafe gidildiğini aktaran Bakan Turhan, "Limanlarımızın ticaretimizde kullanılması, ulaşım modlarının ve kombine taşımacılığının yapılması konusunda önemli kararlar aldık. Taşımacılık konusunda Türkiye ve İran artık birbirinin ortağı olacak" diye konuştu.

İstanbul'dan Tahran'a uzanacak tren seferleriyle alakalı olarak bilgiler veren Bakan Turhan, "Yapılacak toplantılarda bu seferlerin başlatılmasıyla ilgili olarak ne gibi tedbirler alınması gerekiyor, bunların kararlarını verip bu seferleri başlatmayı düşünüyoruz. Türkiye ile İran arasında sadece karayolu taşımacılığı değil artık demiryolu yolcu taşımacılığını da başlatmak istiyoruz" sözlerine yer verdi.

"Yeni havalimanı sayesinde başka ülkelere swot verme şansını yakaladık"

Havayolu ulaşımında İran ile daha fazla insanın taşınması ve daha fazla uçak seferlerinin yapılması konusunda da mutabakat sağlandığını anlatan Bakan Turhan, "Aktarma seferleriyle ilgili olarak da birçok ülke swot talebinde bulunuyor ancak alamıyordu. Özellikle İstanbul'da yaptığımız ve faaliyete geçen yeni havalimanının yüksek kapasitesi sayesinde başka ülkelere swot verme şansını yakaladık. İran'ın hem İstanbul üzerinden hem de diğer şehirlerimize yapacağı taşımacılık alanında ilave seferlerin yapılması konusunda da mutabakat sağlanmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının iki ülke ilişkilerine etkisine de değinen Turhan, "Yaptırımların İran ile ilişkilerimizi değiştireceğini düşünmüyoruz. Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan her iki ülke halkının ticaretinin ve onların doğuştan var olan haklarının kullanımının sürdürülmesinden yanayız" ifadelerini kaydetti.

Resmi ziyaret çerçevesinde 28-29 Nisan tarihlerinde İran'da bulunan, 8'nci Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı'na katılan, iki ülke arasında ulaştırma ve taşımacılık alanında iş birliğini öngören mutabakat zaptını imzalayan Bakan Turhan, temasları çerçevesinde İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cahromi ile de bir araya gelmişti.