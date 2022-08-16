Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi başladı

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi Ankara'da başladı. Türkiye Satranç Federasyonu ve Türkiye İş Bankası'nın birlikteliği ile hayata geçirilen Süper Lig 10 gün boyunca sürecek.

Dünya'nın ve Türkiye'nin usta satranç sporcuları Ankara'da Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde bir araya geliyor. 16-27 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da bir otelde düzenlenecek olan yarışmada 13 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Tüm dünyadan ve Türkiye'den usta sporcuların yer aldığı mücadele çerçevesinde bu yıl, GM (büyük usta) Mustafa Yılmaz, GM Emre Can, GM Vahap Şanal, GM Mert Yılmazyerli, GM Burak Fırat, GM Kıvanç Haznedaroğlu, GM Cemil Can Marandi, GM Dragan Solak, İM (uluslararası usta) Ekaterina Atalık, WGM (kadın büyük usta) Kübra Öztürk, son olimpiyat şampiyonu Özbekistan Milli Takımı birinci masa oyuncusu GM Nodirbek Abdussattorov gibi usta isimlerde lig içerisinde hamlelerini yapacak.

Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim, AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Dairesi Başkanı Hakan Bebek Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nin açılış programına katılarak sporculara destek verdi.

“Herkese güzel vakitler diliyorum”

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nin açılış konuşmasının gerçekleştiren Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay yaptığı konuşmada, Türkiye Satranç Federasyonu'nun faaliyet programının her zaman yoğun olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Satranç liglerimizi 2019 yılında hayata geçirmiştik fakat tüm Dünya'yı etkisi altına alan pandemi ile mücadele etmek zorunda kalmıştık. Türkiye Satranç Federasyonu olarak pandemi döneminde boş durmadık turnuvalarımızı mümkün olduğunca çevrimiçi fırsat olduğunca hibrit ve yüz yüze gerçekleştirmeye çalıştık. Bu yüzden Türkiye Satranç Federasyonu'nun faaliyet programı her zaman çok yoğun olmuştur. Yine 2022 yılında çok yoğun bir faaliyet programının şu an sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son zamanlarda hem Dünya satrancı hem de Türk satrancı için oldukça yoğun bir dönem yaşadık. Hindistan'da 44. Satranç Olimpiyatları vardı. Bizlerde olimpiyatlardaydık. Bugün burada 13 güzide takımımız yer alıyor. Son derece kıymetli sporcularımız var. Gerek A Milli takım düzeyinde ülkemizi temsil eden sporcularımız gerekse Hindistan'da ülkelerini temsil eden hatta şampiyon olan sporcular var. 27 Ağustos'a kadar sürecek olan Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde herkese güzel vakitler diliyorum. Sporcularımıza güzel hamleler diliyorum.”

“Birçok sporcumuz hamle yapma olanağı buldu”

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nin ardından Birinci ve İkinci Liglerin de başlayacağının müjdesini veren Federasyon Başkanı Tulay, ”Birinci Lig ve İkinci Ligi 22 Ağustos'ta Konya'da açılış hamlesi ile başlatmış olacağız. 28 Ağustos'ta Birinci ve İkinci Lig'in kapanışı yapacağız. Ertesi gün Türkiye'nin dört bir yanından ağırlayacağımız Kulüpler Şampiyonası'nda ki değerli kulüp temsilcilerimiz ve sporcularımız ile birlikte olacağız. Türkiye Satranç Federasyon'un özellikle yaz döneminde Uluslararası Açık Satranç Turnuvaları hepimizin çok ilgisini çekti. Son zamanlarda yerel yönetimlerin desteğiyle hayata geçirdiğimiz turnuvalarımızda yer alan birçok sporcumuz hamle yapma olanağı buldu” ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nin Ankara'da bir otelde start almasıyla birlikte 10 günlük maraton başladı. Temsili olarak ilk hamleyi Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay yaptı.