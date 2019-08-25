İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Karışık Taekwondo Milli Takımı'ndan bronz madalya

Türkiye Karışık Taekwondo Milli Takımı, Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Karışık Taekwondo Milli Takımı, Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.


Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi Teknik Direktör Ali Şahin yönetiminde sporcular Hasan Can Lazoğlu, Yunus Sarı, İkra Kayır ve Ayşe Asma'dan oluşan takım temsil etti. Türkiye, 8 ülkenin katıldığı organizasyonda ilk turda Güney Kore'yi 37-30 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde ev sahibi Çin'e 83-48 mağlup olan Türkiye, bronz madalya maçında Fildişi Sahili ile karşılaştı. Rakibini 74-28 mağlup eden Türkiye, organizasyonu 3'üncü tamamlamayı başardı.


Karışık takımlarda İran'ı yenen Çin altın madalyanın sahibi oldu. Çin, kadınlarda da ilk sırayı alırken, erkeklerde İran kürsünün en üst basamağına çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.