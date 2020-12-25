Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği yeni yönetimi seçildi

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'ne (TRKTYD) 2019 yılından beri kurucu yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüren Suat Sandalcı yeniden başkan seçildi.

TRKTYD Yeni Yönetim Kurulu'na 13 asil ve 7 yedek Yönetim Kurulu üyesi belirlenirken, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Suat Sandalcı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na da Selçuk İnce, Nurgül Opak ve T. Kazım Eladağ seçildi. TRKTYD'in Denetim Kurulu üyeleri olarak ise Abumüslim Bazkır, Namık İskender ve Sefa Varlık seçildi.

Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Sandalcı, TRKTYD'nin tesis yönetim sektörü alanında faaliyet gösteren şirketlerin güçlü ortak sesini temsil eden bir sektör derneği haline geldiğini söyledi.

Toplantıya ayın konuğu olarak katılan derneğin Akademik Komisyon Üyesi, Uludağ Üniversitesi SEM Eğitmeni Nihat Dönmez, yeni yönetim kuruluna sektör adına teşekkürlerini iletti.