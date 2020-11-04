Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 6 - Büyükçekmece Tepecikspor: 0

Eleme Turu'nda Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'u 6-0 mağlup etti. Başkent ekibi bu sonuçla kupada bir üst tura yükseldi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Barkın Kara, Ali Kılıç, Alp Osman Karaosmanoğlu

Ankara Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Abdulkadir Korkut, Osman Keçelioğlu, Ogün Bayrak (Emre Uğur Uruç dk. 79), İrfan Akgün (Bilal Budak dk. 76), Barış Alper Yılmaz (Ayoub dk. 73), Alabi, Mustafa Ilır (Erdal Öztürk dk. 79), Dodoo, Manaj, Mustafa Tahir Babaoğlu

Yedekler: Boran Güngör, Samet Akaydin, Soner Gönül, Kone, Cem Ekinci

Teknik Direktör: İlker Püren

Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Evren Üstündağ, Selim Dedekoç, Özkan Zileli (Ertuğrul Eramil dk. 77), Alper Sürücü, Sefer Kanıtemiz, İsmail Baran Karakoç (İnanç Ülken dk. 64), Oktay Eramil (İlhan Aslanoğlu dk. 64), Kayhan Arduç, Ömer Buğdaycı (Ahmet Özan dk. 77), Erçağ Evirgen (Burak Kara dk. 54), Enes Yılmaz

Yedekler: Emirhan Emir, Halil İbrahim Koçak

Teknik Direktör: Enver Şen

Goller: Dodoo (dk. 3), Osman Keçelioğlu (dk. 61), Manaj (dk. 70 ve 90+1), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 80 ve 88) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Sefer Kanıtemiz (Büyükçekmece Tepecikspor), Bilal Budak (Ankara Keçiörengücü)