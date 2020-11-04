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Türkiye Kupası: Ankaraspor: 3 - Pazarspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu'nda Ankaraspor, Pazarspor'u ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Ankaraspor bir üst tura yükseldi.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Fatih Tokail, Kürşathan Akın, Uğur Başdaş,


Ankaraspor: Berk Balaban, Stanojevic (İlhami Siraçhan Nas dk. 53), Emre Can Atilla (Doğukan Efe dk. 72), Muzaffer Doğan (Bulbwa dk. 72), Mustafa Batuhan Altıntaş (Tamer Aşık dk. 82 ?), Mete Çelik, Fatih Kızılkaya, Hacı Ömer Doğru, Tunahan Keskin, Levent Gülen, Ali Rıza Kılıç (Enes Eliaçık dk. 82 ?)


Yedekler: Kerem Vergilier, Ali Ülgen, Gökhan Akkan


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Pazarspor: Çağrı Can Tanrıbilir, Mete Karahan (Savaş Çakır dk. 57), Can Muhammet Vural, Furkan Yıldırım (Muhammet Çelik dk. 79), Oğuzhan Demir (Onur Civelek dk. 57), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Ceyhun Sarı, Ali Osman Karnapoğlu, Ömercan Öndaş, Kadir Kaan Yurdakul, Eren Karadağ (Hakan Aydın dk. 70)


Yedekler: Melikhan Sarı, İbrahim Topaloğlu, Emre Akgün


Teknik Direktör: Cafer Aydın


Goller: Fatih Kızılkaya (dk. 42), Hacı Ömer Doğru (dk. 89 ve 90+5) (Ankaraspor), Hakan Aydın (dk. 90+3) (Pazarspor)


Sarı Kartlar: Cafer Aydın, Ceyhun Sarı (Pazarspor), Bulbwa, Fatih Kızılkaya (Ankaraspor)

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