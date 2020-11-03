İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 1 - Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.



Maçtan dakikalar


51. dakikada Mesut Özdemir'in ceza sahasına havalandırdığı topu MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Rıdvan Çankaya sektirdi. Seken topu önünde bulan Mervan Yusuf Yiğit düzün bir vuruş ile takımını öne geçirdi. 0-1


74. dakikada Alper Potuk'un ortasında topa yükselen Bolingi'nin kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Bolingi rövaşata ile filelerle buluşturdu. 1-1


90+3. dakikada Murat Cem Akpınar'ın yerden ortasında Erdinç Karakaş müsait pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 1-2



Stat: Eryaman


Hakemler: Çağdaş Altay, Önder Çalış, Sefa Özcan


MKE Ankaragücü: Furkan Bekleviç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Sarlija, Atilla Turan, Voca (Bolingi dk. 56), Diusse, Lobjanidze (Orkan Çınar dk. 77), Alper Potuk, Berke Gürbüz (Emre Güral dk. 46), Borven (Adzic dk. 61)


Yedekler: Friedrich, Pazdan, Mücahit Can Akçay, Lukasik, Yusuf Eren Göktaş, Anıl Dikmen


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Hakan Demirci, Haşim Arda, Taha Batuhan Yayıkçı, Erdinç Karakaş, Mesut Özdemir, İrfan Başaran (Kemal Can Aydemir dk. 90 ?), Bilal Çubukçu (Murat Cem Akpınar dk. 71), Aydın Karabulut, Bahattin Köse, Mervan Yusuf Yiğit (Ramazan Çevik dk. 76)


Yedekler: Bayram Olgun, Yiğit Canguru, Murat Cem Akpınar, Eren Türkkal


Teknik Direktör: Erhan Altın


Goller: Mervan Yusuf Yiğit (dk. 56), Erdinç Karakaş (dk. 90+3) (Kocaelispor), Bolingi (dk. 74) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Taha Batuhan Yayıkçı, Bahattin Köse (Kocaelispor), Erdi Dikmen (MKE Ankaragücü)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.