Türkiye kuraklık yaşayan Namibya'nın yardım çağrısına duyarsız kalmadı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), kuraklık yaşanan Namibya'da bin 552 öğrencinin eğitim gördüğü Katatura PPS Okulu'a süt ve gıda yardımında bulundu.

Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle "Olağanüstü Hal" ilan ederek 16 Mayıs tarihinde Uluslararası İlişkiler ve İş birliği Bakanlığınca ülkede yaşanan kuraklıktan etkilenen topluluk ve çiftlik hayvanları için tüm diplomatik misyona yardım çağrısında bulundu. Eş zamanlı olarak yayınlanan "Kuraklık Yönetim Planı" ile yardım planında önceliğin gıda yardımı, özelinde ise okullar olduğu belirtildi. Namibya Acil Yardım Planı'yla uyumlu olarak TİKA tarafından yapılan araştırma sonunda başkentin kırsal Katatura bölgesinde öğrencilere her gün kahvaltı ve yemek verilen “People Primary Scholl-PPS” adlı devlet okulunun 1. sınıftan 7. sınıfa kadar 273'ü yatılı toplam bin 552 öğrencisine yönelik 3 bin 777 adet 500 mililitrelik süt ile gıda yardım paketi dağıtıldı. İçerisinde 5'er kilogram pirinç, şeker, un, mahangu, 100 gram kabartma tozu, 400 gram sabun olan 300'er adet gıda paketi dağıtıldı. TİKA tarafından sağlanan gıda desteği, Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi Berin Makbule Tulun, TİKA Namibya Koordinatörü Özlem Güvenç, Namibya Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, PPS okul yetkilileri, medya, okul öğrencileri ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen programda okul yetkililerine teslim edildi. Namibyalı yetkililer, kuraklığa karşı duyarsız kalmadığı için Türkiye'ye teşekkür ettiler.