Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkan Adayı Samet Polat: "İçimizdeki coşkuyu başarıyla yansıtarak başaracağımıza inanıyoruz"

Avrupa Masa Tenisi Federasyonu Gençlik Komitesi Başkan Vekili ve Balkan Masa Tenisi Birliği Gelişim Komite Başkanı Samet Polat, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısıyla Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'na başkanlık için aday olacağını açıkladı. Uzun zamandır bu branş içerisinde çalışmaları olduğunu ifade eden Polat, “Bildiğiniz üzere uzun bir süredir Türk Masa Tenisi için aktif olarak çalışmakta ve yıllardır ülkemize hizmet etmekteyim. Edindiğim bilgi ve tecrübelerle, çalışma azmim ve sizlerin de desteğiyle artık Türk Masa tenisine daha üst seviyede bir katkı sunmak istiyorum. Bir süredir devam eden hazırlıklarımız neticesinde sizlerle, Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkan Adayı olarak, ekibimizle bir sonraki seçime gireceğimizi siz değerli dostlarımızla paylaşmak isterim” cümlelerine yer verdi.

“Başaracağımıza inanıyoruz”

Masa tenisinin gelişimi için elinden geleni yapacağını söyleyen Polat, “Sporumuz adına, ‘Başarı İçin Değişim' sloganımızla, ‘Başarı' hedefiyle bir değişim hareketi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu değişimi güvenli ve adil bir spor ortamı oluşturma, güçlü uluslararası ilişkilere sahip bir federasyon olma, profesyonelleşmiş bir yapıya sahip olma, aktif medya gücüne sahip olma, dijital altyapısı oturmuş bir yapıya sahip olma, profesyonel kalitede organizasyonlar yapan bir federasyon olma ve olimpiyatta yer alan bir Türk Masa Tenisi oluşumu hedeflerimizle gerçekleştireceğimize inancımız tamdır. Masa tenisi sporunun her daim içinde yer alan, aktif ve özverili çalışmalarıyla herkese bir şekilde dokunan, ulaşan ve destek sunan bir başkan adayı olarak, dünyadaki en dostane ruha sahip sporlardan biri olan 'Masa Tenisi' etrafında bir ve beraber olan, güçlü, adil, şeffaf, başarılı ve vizyoner bir ruhu canlandıracağımıza, içimizdeki coşkuyu başarıyla yansıtarak bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.