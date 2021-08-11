Türkiye Mezunları'ndan anlamlı destek

Azerbaycan, Moğolistan ve Sırbistan Türkiye Mezunları Dernekleri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan yangınlardan dolayı tahrip olan ormanları canlandırmak ve yangından etkilenen bölgelerdeki vatandaşların mağduriyetini bir nebze gidermek için yardım kampanyası başlatarak, fidan ve nakdi bağışta bulundu.

Dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde yüksek öğrenimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan Türkiye Mezunları, yaptıkları çalışmalarla kendi ülkelerinin kalkınmalarına yardımcı olurken, ülkemizde yaşanan olaylara da sessiz kalmıyor. Adeta kendi ülkeleriyle Türkiye arasında dostluk köprüleri kuran mezunlar, iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesinde hem önemli rol oynuyor hem de her fırsatta Türkiye'ye desteklerini sunuyor. Türkiye Mezunlarının kendi ülkelerinde kurdukları mezun dernekleri de eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sosyal hayattan spora ve özellikle insani yardıma kadar birçok proje geliştiriyor.

Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiği şu günlerde ise vefa örneği göstererek yangınlara sessiz kalmayan Türkiye Mezunları, yardım kampanyaları başlattı. Bu kapsamda Azerbaycan, Moğolistan ve Sırbistan Türkiye Mezunları Dernekleri ülkemizin birçok bölgesinde yaşanan yangınlardan dolayı tahrip olan ormanları tekrar canlandırmak ve yangın bölgelerindeki yaraları sarmak için nakdi bağışta bulunarak fidan desteği sağlıyor.

Azerbaycanlı mezunlardan nakdi destek ve hatıra ormanı

Türkiye'de aldıkları eğitimlerin ardından çalışma hayatına atılan ve çalıştıkları her alanda Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini pekiştirmeyi amaç edinen Türkiye Mezunları'nın oluşturdukları “Türkiye Mezunu Azerbaycanlı İş ve Bilim İnsanları Platformu” hem maddi destekte bulundu hem de 10 bin ağaçlık hatıra ormanı projesi başlattı. Platform tarafından toplanan 100.000 TL tutarındaki bağış 9 Ağustos 2021 tarihinde platform üyelerinden oluşan bir heyet vasıtasıyla Antalya Valiliği'nin hesabına yatırıldı. Toplanan bağış yangınlardan dolayı mağdur olan vatandaşlar için kullanılacak.

Moğolistan Türkiye Mezunları Derneği'nden fidan bağışı

Moğolistan Türkiye Mezunları Derneği de Türkiye'de yaşanan orman yangınları dolayısıyla yardım kampanyası başlattı. Yaşanan her olayda Türkiye'nin yanında olduklarını göstermek amacıyla başlatılan kampanyaya “Bin Fidan” adı verildi. Bin Fidan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan bağışlar TEMA vakfına gönderilerek ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlanacak.

Bir mezun, bir fidan, bin hayat

Sırbistan Türkiye Mezunları Derneği tarafından da ülkemizde yaşanan orman yangınları için “Bir Mezun, Bir Fidan, Bin Hayat” fidan bağışı kampanyası hayata geçirildi. Türkiye Mezunları için başlatılan kampanya kısa sürede büyük ilgi uyandırdı. Boşnak Milli Konseyi, Novi Pazar Belediyesi ve Tutin Belediyesi'nin katılımları ile ortak bir koordinasyon grubu oluşturuldu. Oluşturulan koordinasyon grubuna Karadağ Boşnak Milli Konseyi'nin dahil olmasıyla birlikte kampanya hem Sırbistan hem de Karadağ'da bulunan STK'ların katılımına açık bir hale geldi. Toplanan yardımlar ile maksimum sayıda fidan bağışı yapılması planlanıyor.