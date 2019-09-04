Türkiye mezunlarından yeni uluslararası öğrencilere uyum programı

Gerçekleştirilen programlarda Türkiye'deki eğitim sistemi, sosyal yaşam ve karşılaşılması muhtemel durumlar hakkında bilgiler aktarılıyor.

Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen mezunlar, hem toplumlarının kalkınmasına katkı sağlıyor hem de Türkiye ile kendi ülkeleri arasında dostluk köprüleri kurmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında kurulan Türkiye Mezunları Dernekleri ile de irtibatlar kuvvetlendirilirken, küresel bir mezun ağının oluşumuna da zemin hazırlanıyor. Siyasi, kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan Türkiye Mezunları Dernekleri, aynı zamanda ülkemizde eğitim alacak yeni öğrencilere de rehber oluyor. Bu kapsamda bu yıl Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim almaya hak kazanan uluslararası öğrenciler, Türkiye'ye gelmeden Türkiye Mezunları Dernekleri tarafından organize edilen oryantasyon programlarına davet ediliyor. Böylelikle yeni gelecek öğrenciler ülkemizi yakından tanıyarak, ihtiyaçlarına yönelik fikir sahibi oluyor ve uyum sürecini daha rahat atlatıyor. Oryantasyon eğitimlerinde öğrencilere Türkiye'deki eğitim sistemi, sosyal yaşam, kendilerini bekleyen imkan ve fırsatlar ile ilk dönemde karşılaşılması muhtemel durumlar hakkında bilgiler veriliyor. Bunun yanında eski mezunlar kişisel tecrübelerini yeni öğrencilere aktarıyor. Program aynı zamanda eski mezunlar ile yeni öğrencilerin iletişimlerini de arttırıyor.