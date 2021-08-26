Türkiye Milletvekilleri Birliği Başkanı Başak: “Bu illeti defetmenin yolu aşılanmadan geçmektedir”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Bugün Urfa'daki sevdiklerimizi arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim” ifadelerinin ardından bir açıklama da Türkiye Milletvekilleri Birliği'nden geldi. Birlik Başkanı ve 23. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak, “Bu salgınla mücadelede bilimin şu anki bize gösterdiği en etkili yol aşılanmadır. Hemşehrilerim asılsız, dayanaksız, kulaktan dolma söylentilere inanarak hayatlarını riske atmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“Ocaklarımıza ateş düşmeden önlemimizi alalım, aşımızı olalım”

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Başak, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti her alanda olduğu gibi salgın döneminde de aldığı tedbirlerle güçlülüğünü ispatlamıştır. Dünya sıralamasında aşı konusunda Türkiye ilk sıralarda yer almaktadır. Korona virüs salgınının başlamasından bugüne kadar tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olan devletimiz gerek aşı tedariki, gerekse aşılanmanın yayılması için hayata geçirdiği hızlı ve etkili çözümlerle kararlılıkla salgınla mücadele etmektedir. Şanlıurfalı hemşehrilerim bu mücadeleye zaman kaybetmeden destek vermelidir. Şehrimizde aşılama konusunda yayılan yalan yanlış bilgilere itibar etmeyin. Bilimin şu an bu salgınla başa çıkmakta bize gösterdiği en etkili yol aşılanmadır. Ocaklarımıza ateş düşmeden önlemimizi alalım, aşımızı olalım” dedi.