Türkiye Milletvekilleri Birliği'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Türkiye Milletvekilleri Birliği (TMB) Genel Başkanı Ramazan Başak, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yurt dışından ve içinden sayısız tebrik alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eski parlamenterlerden de tebrik geldi.

Türkiye Milletvekilleri Birliği Başkanı ve 23. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak, yaptığı yazılı açıklamada Erdoğan'ı kutladı.

Başak, seçimin sona erdiğine ve Türkiye olarak yeni hedeflere odaklanma zamanı geldiğine vurgu yaptı.

Başak, açıklamasında şunları kaydetti:

“Hiçbir irade aziz milletimizin iradesinin üzerinde değildir. Millet ne derse odur. Sağduyu ve aklıselimle hareket eden halkımıza müteşekkiriz. Seçim, demokrasimizin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Fikirler ayrı olsa da kardeşliğin ön planda olduğunu açıkta müşahede ettik. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ülkemize, milletimize ve gönül coğrafyamıza hayırlar getirsin. Yeniden seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyoruz. Artık seçim geçti, Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı ve iş dünyasının bir temsilcisi olarak seçimi geride bırakıp önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Kalkınan ve büyüyen Türkiye uğrunda önemli hedeflere doğru emin adımlarla koşulması temennisiyle tekraren Cumhurbaşkanımızı ve seçilen tüm vekillerimizi tebrik ediyorum.”