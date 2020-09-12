İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Milletvekilleri Birliğinden Macron'a tepki

Türkiye Milletvekilleri Birliği Başkanı Ramazan Başak, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir devlet adamına yakışmayacak şekilde şımarık tavırlar sergilemektedir.

Türkiye Milletvekilleri Birliği Başkanı Ramazan Başak, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir devlet adamına yakışmayacak şekilde şımarık tavırlar sergilemektedir. Kendilerini üstün gören Avrupalı liderler boylarını aşan sözlerle komik duruma düşmektedirler. Ülkemizin içişlerine burnunu sokmak, seçilmiş Cumhurbaşkanına dil uzatmak kimsenin haddi değildir" dedi.


Türkiye Milletvekilleri Birliği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki skandal sözlerine yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı Ramazan Başak, yaptığı yazılı açıklamada, "Güçlü Türkiye'nin dünya sahnesinde yer alması, kimi çevreleri rahatsız etmiştir. Batılı devletler, Türkiye'nin güçlenmesi karşısında maalesef ki hasmane bir tutum sergilemektedir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir devlet adamına yakışmayacak şekilde şımarık tavırlar sergilemektedir. Kendilerini üstün gören Avrupalı liderler boylarını aşan sözlerle komik duruma düşmektedirler. Ülkemizin içişlerine burnunu sokmak, seçilmiş Cumhurbaşkanına dil uzatmak kimsenin haddi değildir. Son günlerde ülkemize dönük yapılan hadsiz ve şımarık açıklamalar Türkiye'nin birliği ve beraberliğini hedef almaktadır. Telaş ve acz içinde olanlar uluslararası hukuku hiçe sayarak yanlış yollara sapmaktadır" ifadelerini kullandı.


Başak, 83 milyon vatandaşın tek yürek, tek ses olarak kendini bilmezlere hak ettikleri karşılığı vereceğini vurgulayarak, "Ne kadar haksızlık ve hukuksuzluk yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin bileğini kimse bükemez. Mavi vatan mücadelemize yılmadan devam edeceğiz ve mazlumlara yardım eli uzatmaktan hiçbir sömürgeci güç bizi alıkoyamayacaktır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.