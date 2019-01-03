Türkiye Münazara Ligi tanıtım toplantısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Türkiye Münazara Ligi' projesinin tanıtım toplantısına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ''Sizlerin yarınlara çok güçlü hazırlanması noktasında potansiyeli olan bir çalışma'' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gençlerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Türkiye Münazara Ligi' projesinin tanıtım programı Ankara'da yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen ‘Türkiye Münazara Ligi' projesinin tanıtım toplantısında Ankara'nın farklı ilçelerinden öğrenciler ve öğretmenler yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu, ''Sözün gücünü olması gereken yere getirme noktasında bakanlık olarak çalışacağız'' ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, sosyal medya ve teknolojik gelişmeler nedeniyle sözün gücünün azaldığını ifade ederek, ''Bu anlamlı organizasyon vesilesiyle Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzü ve ekibini kutluyorum. Münazara gerçekten önemli bir çalışma. Sizlerin yarınlara çok güçlü hazırlanması noktasında potansiyeli olan bir çalışma. Münazarayı önemseyin. Söz ve fikir önemli. Düşünceyi geliştirmemiz lazım. Bunun için tesislerimizle, gençlik merkezlerimizle, kamplarımızla ve diğer kurumlarımızla bir arada olacağız'' şeklinde konuştu.

Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından daha önce münazara turnuvalarında dereceye girmiş olan aralarında lise ve üniversite öğrencilerinin yer aldığı takımlar arasında münazara düzenlendi. İkişer kişiden oluşan dört takım, konusu kendilerine 15 dakika önceden iletilen “Yapay zeka çalışmalarının durdurulması” hakkında münazara gerçekleştirdi. Konuşmacılar, sırayla kürsüye gelerek kendilerine verilen 5 dakikalık sürede konu hakkında görüşlerini savundular.

''Münazaraya katılan gençlerimizin potansiyellerinin güçlü olduğunu düşünüyorum''

Yaklaşık bir saat süren münazaranın ardından katılımcı gençlere hediye veren Kasapoğlu, gençlerin sunumunu gurur duyarak izlediğini kaydederek, ''Özgüven sahibi gençlerimizin sunumunu izledik, gurur duyduk. İnşallah sizler de bu arkadaşlarımızı izledikten sonra münazaranın insanı geliştiren, yeni ufuklar açan yönünü keşfetmiş oldunuz. Münazaraya katılan gençlerimizin potansiyellerinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Kendilerini kutluyor, çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştireceği ‘Türkiye Münazara Ligi' projesi ilk olarak 16 ilde uygulanacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Mardin, Eskişehir, Mersin, Manisa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, Konya'daki 4 bin öğrenci ve öğretmenler için münazara ve hitabet eğitimleri verilecek. Eğitimlerin ardından Türkiye Liseler Arası Münazara Şampiyonası düzenlenecek. 320 liseden bin 200 öğrenci Türkiye'nin en büyük münazara şampiyonasında Haziran ayında yarışacak. İstanbul'dan başlamak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek Türkiye Münazara Milli Takımı da kurulacak. Proje önümüzdeki yıl tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.