Türkiye Okçuluk Federasyonu'nda Abdullah Topaloğlu yeniden başkanlığa seçildi

Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Abdullah Topaloğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde yapıldı. Abdullah Topaloğlu, tüm gündem maddelerinin kabulünün ardından tek aday olarak girdiği seçimde, kullanılan 201 oyun 181'ini alarak, yeniden başkanlığa seçildi. Gerçekleştirilen genel kurula, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da katıldı.

“Dünyada hiçbir başarı tesadüfle oluşmuyor”

Milli Okçu Mete Gazoz'un Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya başarısını hatırlatan Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener, “Hepimiz büyük bir gururu Tokyo'da yaşadık. Yıllardır beklediğimiz bir anı hep birlikte paylaştık. Sevgili Mete Gazoz'u, onu yetiştiren çok değerli teknik ve destek ekibi, Abdullah Topaloğlu başkanlığındaki yönetim kurulunu ve destek organlarını gönülden kutluyorum. Dünyada hiçbir başarı tesadüfle oluşmuyor. Türkiye Okçuluk Federasyonunun gösterdiği inanç, azim, kararlılık, sporcularımıza ve teknik ekibimize sağladıkları destek her türlü taktirin üzerinde. Federasyonumuzun ahenkli çalışması ve iç dinamikleri bağlamında bakıldığında örnek bir federasyon çalışması sergilendiğini ifade edebilirim” şeklinde konuştu.

“Okçuluk camiamız büyük bir başarıya imza attı”

Olimpiyatlardaki başarının verilen büyük emekler sonucu ortaya çıktığını belirten Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, "Tokyo 2020'ye kadar Türk sporu olimpiyatlarda 6 branşta madalya almıştı. Tokyo'da beklentimiz en az üç branşta yeni madalyalar almaktı. Bunlardan birinin okçuluk branşında olmasını bekliyorduk. Yıllardır sabırla, ahenkle, ilmek ilmek işlenen bir yolda artık okçulukta olimpiyat madalyasının geleceği kendini göstermişti. Madalyanın rengi altın olarak okçuluk camiamız büyük bir başarıya imza attı. Büyük başarılar, önemli başarılar tesadüflerin eseri asla değildir. Önemli başarıların altında alın teri, emek, gözyaşı, yorgunluk, uykusuz geceler, huzursuz günler vardır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'de son 10 yıldır okçuluğa büyük bir ilgi var”

Türkiye'de okçuluğa ilginin arttığını belirten Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, “Türkiye'de son 10 yıldır okçuluğa büyük bir ilgi var. Tüm aileler, çocuklarımız okçulukla ilgileniyor. Biz federasyon olarak bu talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Ancak Tokyo 2020'den sonra bu talep üç misline çıktı. Federasyon olarak bu talebi karşılamak tabii ki bizim görevimiz. Bu talebi de karşılıyoruz, karşılayacağız. Yeni Meteler, yeni Yaseminler yetiştireceksek bu şekilde yetiştireceğiz. Çocuklarımızı özellikle 13-14 yaş grubundan alıp güzel bir eğitime tabi tutacağız. Onlar ileride yeni Meteler, yeni Yaseminler olarak karşımıza çıkacak” dedi.