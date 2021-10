Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Ankara Ofisi açıldı

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin Ankara Ofisi hizmete açıldı.

Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) Ankara Ofisi'nin açılışı, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Kavaklıdere'deki binasında yapıldı. Açılışta Sağlıklı Kentler Birliği'nin hedeflerine değinen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ankara ofisinin açılışıyla berber belediyelere sağlıklı kentler inşa etme konusunda daha kolay danışmanlık yapabileceklerini belirtti.

“Dünyadan iyi örnekler alınarak şehirlerimizde ve ülkemizde yaygınlaştırılıyor”

Alinur Aktaş, “Hikmet Şahin'in öncülüğünde 10 belediye tarafından kurulan birliğimizin şu an geldiği noktada 100 civarında üyesi var. 14 Büyükşehir Belediyesi, il, ilçe ve belde belediyeleri olmak kaydıyla, sayımız her gün artıyor. Sağlıklı Kentler Birliği, şehrin her bir köşesini daha sağlıklı hale getirmek, yapılan projeleri sağlık başlığı altında incelemek ve beraberinde de bununla alakalı şehirler arasına bir sinerji oluşturmak için kurulmuş bir birlik. Belediye Başkanlarımızın örnek projeleri olmakla birlikte, dünyadan iyi örnekler alınıp şehirlerimizde ve ülkemizde yaygınlaştırılıyor” dedi.

Şehirlerin değişim ve dönüşümünün kontrollü bir şekilde, önceliği sağlığa vererek yapılması gerektiğini vurgulayan Alinur Aktaş, “Yaklaşık 20 aydır süren pandemi bize gösterdi ki, sağlığın her şeyden önemli ve kıymetli olduğunu anladık. İklim değişiklikleri ve bu değişikliklere bağlı olarak gelişen doğal afetlerin ortaya çıkması, yangınlar ve diğer afetler gösterdi ki bize bırakılan bu mirası biz de evlatlarımıza en iyi şekilde bırakmalı ve bu mirasa çok iyi sahip çıkmalıyız. Bu hızlı değişim ve dönüşüm şehirlerin hızla büyümesi bizim karşımıza daha dijital ve daha akıllı şehirlerin, sağlık başlığında bütün konuları değerlendiren şehirlerin ortaya çıkması gerekliliğini bize hatırlattı. Dolayısıyla Sağlıklı Kentler Birliği bu süreçte şehirlerin daha sağlıklı olabilmesi için, değerleri muhafaza edebilmek için ve beraberinde de daha yeşil şehir olabilmek için önemli çalışmalara aracılık, öncülük ve danışmanlık edecek. Bununla beraber dünyadaki farklı kurum ve kuruluşlardan istifade edecek” ifadelerinde bulundu.