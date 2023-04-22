"Türkiye sağlıkta parmakla gösterilen ülke"

Memleket Partisi Hatay 1. sıra milletvekili adayı Doç. Dr. Mehmet Sorar, sağlık çalışanlarına hak ettikleri değeri vereceklerini belirterek, “En büyük reform beyin göçünü önleyebilmek ve bu yetişmiş insanlarımıza gereken hassasiyeti ve değeri göstermek olmalı” dedi.

Ailesini Hatay'da meydana gelen depremlerde kaybetmesinin ardından siyasete girme kararı alan Sorar, Türk hastanelerinin özellikle 2000'li yılların başlarına kıyasla çok daha iyi durumda olduğunu belirterek, “Özellikle 2005'li yıllardan sonra SGK hastanelerinin birleşmesi ve özel hastanelerin kamuya açılmasından sonra oldukça ilerleme kaydetti. Ve bu sistem açık ara önceki sistemden daha etkin ve faydalı oldu” diye konuştu.

Sorar, Türkiye'nin tıp alanında dünyada parmakla gösterilen bir ülke olduğunu ifade ederek, sağlık turizmi rakamlarının bunu açıkça ortaya koyduğunu kaydetti. Türk sağlık sisteminin tüm yoğunluğuna rağmen başarısını korumasında yetişmiş insan kaynağının büyük payı olduğunu anlatan Sorar, şöyle konuştu: “Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısı tabii ki de yetişmiş liyakat sahibi bu ülkenin evlatları olan yetenekli bilim insanları yani hekimlerimiz sayesindedir. Dolayısıyla bu konuda yapılacak en büyük reform beyin göçünü önleyebilmek ve bu yetişmiş insanlarımıza gereken hassasiyeti ve değeri göstermek olmalı".

Medikal ürünlerin genel anlamda teknolojik ürünler statüsünde yer aldığını anlatan Sorar, en basit bir medikal ürünün dahi mühendislik isteyen, çaba ve uğraş isteyen yüksek katma değerli üretim olduğunu söyledi.

Sorar, "Dünya standartlarında üretim yapabilmek ve ham maddeye bağımlılığı azaltıp yerlileşmek adına üniversiteler ile iş birliğine girip mükemmeliyet merkezleri kuracağız. Bu merkezler ileri Ar-Ge çalışmaları yapan, akademisyen ve sektörde en az 5 yıl tecrübe sahibi profesyonellerin istihdam edildiği yerler olacaktır. Bu merkezler nanoteknolojik proseslerin kimya ile harmanlanmış medikal ve tıp sektöründe ileri hizmetler verebilen merkezler olacaktır” dedi.