Türkiye sürdürülebilir kalkınma için kültüre yatırım yapıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) 40'ıncı Genel Konferansı kapsamındaki Kültür

Bakanları Forumu'na katıldı.

Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'i 40'ıncı UNESCO Genel Konferansı Başkanlığından dolayı kutlayan ve Cengizer'in

yeni görevinde başarılı olacağını umduğunu belirten Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye'nin UNESCO 2017-2021 dönemi yürütme kurulu üyeliğinin yanında 2019-2021 yıllarında yürüteceği 40'ıncı UNESCO Genel Konferansı Başkanlığı ile UNESCO'nun karar alma ve yürütme organlarında yer alarak daha etkin bir çalışma yürüteceğini de ifade etti. Genel konferans kapsamındaki Kültür Bakanları Forumu'nda düzenlenen “Sürdürülebilir Gelişme ve İstihdam İçin Kültüre ve Yaratıcılığa Yatırım” başlıklı panele katılan Yavuz, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için kültür endüstrinin oluşturduğu katma değer ile ilgili Türkiye'nin bakış açısını ve tecrübelerini aktardığı bir konuşma yaptı. 2015 yılında gastronomi alanında UNESCO ‘Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren Gaziantep'i örnek gösteren Yavuz, istihdam sağlamak adına Türkiye'de yerel yönetimler tarafından önemli adımlar atıldığını belirtti. Gaziantep'in yanı sıra Çatalhöyük ve Göbeklitepe'de son yıllarda dikkat çeken ziyaretçi artışının bölge ekonomisine olan olumlu etkilerine de değinen Yavuz, “Kültüre ve kültürel mirasa yatırım yapılan yerlerde istihdam artmakta ve yerel ekonomik kalkınma hızlanmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının ‘Göbeklitepe yılı' ilan edildiğini hatırlatan Yavuz, Göbeklitepe'nin tanıtılması için birçok etkinliğin düzenlendiğini aktardı. Bu çalışmalar sonucunda yeni istihdam alanları oluştuğunu ve bu sayede bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlandığını vurgulayan Yavuz, “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” etkinlikleri kapsamında yıl boyunca gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal faaliyetlerin de kente ekonomik olarak katkı sağladığını sözlerine ekledi.

12 Kasım'da başlayan UNESCO 40'ıncı Genel Konferansı, UNESCO'nun Paris'te bulunan genel merkezinde 28 Kasım tarihine kadar sürecek.